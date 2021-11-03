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Белорусские гимнастки возвращаются с чемпионата мира в Японии. Кто встречает спортсменок в аэропорту?

03 ноября 2021 08:31
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Новости Беларуси. Сборную Беларуси по художественной гимнастике в эти минуты встречают в Национальном аэропорту Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На чемпионате мира в Японии наши грации произвели настоящий фурор. Девушки выиграли семь наград и вошли в тройку лучших команд планеты.

Юлия Алексеюк, ведущая:
Самолет с белорусскими спортсменками ожидают с минуты на минуту. Среди тех, кто встречает чемпионок, и наш корреспондент Анастасия Подлипская. Настя, приветствую, тебе слово.

Белорусские гимнастки возвращаются с чемпионата мира в Японии. Кто встречает спортсменок в аэропорту?-1

Анастасия Подлипская, корреспондент:
Доброе утро, студия. Несмотря на рабочий день на календаре и рабочее время, в аэропорту достаточно многолюдно. Помимо нас, журналистов, встречать граций приехала большая официальная делегация и, конечно, внушительная армия родных и близких чемпионок. Все с нетерпением ждут появления спортсменок в VIP-зале. Букеты подготовлены, теплые слова припасены, ведь повод – ого-го какой. Чемпионат мира в Японии стал самым успешным для сборной Беларуси. Нами было завоевано семь медалей. Есть даже золото. Его удостоилась Алина Горносько. Девушки должны появиться с минуты на минуту. Поэтому ждем и начинаем работать. А о том, с какими эмоциями и впечатлениями гимнастки вернулись с чемпионата мира, расскажем в следующем выпуске.

# Белорусские спортсмены # общество # Юлия Алексеюк # Анастасия Подлипская # Алина Горносько # Фотофакт

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