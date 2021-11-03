Белорусские гимнастки возвращаются с чемпионата мира в Японии. Кто встречает спортсменок в аэропорту?

Новости Беларуси. Сборную Беларуси по художественной гимнастике в эти минуты встречают в Национальном аэропорту Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На чемпионате мира в Японии наши грации произвели настоящий фурор. Девушки выиграли семь наград и вошли в тройку лучших команд планеты.

Юлия Алексеюк, ведущая:

Самолет с белорусскими спортсменками ожидают с минуты на минуту. Среди тех, кто встречает чемпионок, и наш корреспондент Анастасия Подлипская. Настя, приветствую, тебе слово.