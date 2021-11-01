Художник Валентин Губарев: «Самая дорогая картина была в Дубае продана за 52 тысячи евро»

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Валентин Губарев, художник.
Ольга Коршун, ведущая:
Сколько стоит ваша самая дорогая картина?
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Валентин Губарев, художник.
Ольга Коршун, ведущая:
Сколько стоит ваша самая дорогая картина?
Валентин Губарев, художник:
Не знаю, говорят ли об этом, самая дорогая была в Дубае продана за 52 тысячи евро.
Ольга Коршун:
А что это была за картина?
Валентин Губарев:
Немаленькая сюжетная картина. Я считаю, что это у меня рекорд.
Ольга Коршун:
У вас была выставка недавно в нашем Национальном художественном музее. Вот ваше наблюдение: белорусы стали больше тянуться к прекрасному, к высокому искусству или большая часть забегает на выставку погреться в морозный вечерок?
Валентин Губарев:
Думаю, что больше начинают, хотя это должно быть еще и работой СМИ, надо привлекать. Я уверен, войдите в какой-нибудь подъезд, жизнь проходит, никто из взрослых не скажет вдруг: «Слушайте, а давайте в воскресенье сходим в музей, никогда не были, или возьмем билеты в театр». И они не страдают. И таких очень много. Конечно, хотелось, чтобы люди тянулись к духовному и прекрасному. Судя по моей выставке, я бы поставил плюс, потому что я увидел, что столько людей было много. Но все-таки там я видел, что они знают мое искусство. Время же тяжелое, сейчас некоторые боятся выходить. Приходили в масках. Но все равно приходили люди, и альбом можно было купить, получить автограф, поэтому очередь была за автографами. Когда мы говорили о каких-то гонорарах, это вторично. Вот когда ты видишь эти глаза, этих людей, которые оставили какой-то сериал по телевизору любимый, пошли на выставку увидеть живого художника, картины. Это же не сравнить с репродукциями. Это лучшая заслуга и похвала для художника, я считаю.
Ольга Коршун:
Вы заметили, что наша программа тянется к высокому искусству, потому что у нас даже в заставке к нашей программе есть отсылка к золотому сечению. Так что мы тоже стараемся просвещать и вносить все то духовное в нашу повседневную, обыденную жизнь, что можем вносить.
Валентин Губарев:
Значит я тут не зря.
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