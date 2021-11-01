Художник Валентин Губарев: «Самая дорогая картина была в Дубае продана за 52 тысячи евро»

Валентин Губарев, художник:

Не знаю, говорят ли об этом, самая дорогая была в Дубае продана за 52 тысячи евро.

Ольга Коршун:

А что это была за картина?

Валентин Губарев:

Немаленькая сюжетная картина. Я считаю, что это у меня рекорд.

Ольга Коршун:

У вас была выставка недавно в нашем Национальном художественном музее. Вот ваше наблюдение: белорусы стали больше тянуться к прекрасному, к высокому искусству или большая часть забегает на выставку погреться в морозный вечерок?