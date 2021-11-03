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Выставка «Экспо-2020» в Дубае. Какие дни будут посвящены Беларуси?

03 ноября 2021 06:58
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Новости Беларуси. День Минска 3 ноября пройдет на выставке «Экспо-2020». На площадке в Дубае работает и национальный павильон Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выставка «Экспо-2020» в Дубае. Какие дни будут посвящены Беларуси?-1

Ключевая тема нашего павильона – «Лес технологий будущего». Экспозиция разделена на несколько зон: «Инновации и инвестиции», интерактивный коридор, «Спорт и туризм» и не только.

Выставка «Экспо-2020» в Дубае. Какие дни будут посвящены Беларуси?-4

Кроме дня Минска состоится и Национальный день Беларуси – 22 ноября. Во время него запланированы белорусский инвестиционный форум, совместный бизнес-форум с деловыми кругами ОАЭ. Отметим, что выставка «Экспо» проводится раз в пять лет. Участие в 2021 году подтвердили 192 страны. Ожидается, что площадку посетят 25 миллионов человек.

# Выставка # общество # Фотофакт

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