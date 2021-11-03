Прямой эфир

МВД внесло интернет-ресурсы «Белсат» в перечень формирований, причастных к экстремистской деятельности

03 ноября 2021 07:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. МВД обновило перечень организаций и формирований, причастных к экстремистской деятельности. В список внесены интернет-ресурсы «Белсат». Их деятельность на территории Беларуси запрещена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МВД внесло интернет-ресурсы «Белсат» в перечень формирований, причастных к экстремистской деятельности-1

В ведомстве напоминают, экстремистскими признаются группы граждан, объединенные посредством запрещенных ресурсов. Согласно постановлению о мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма, до 7 лет лишения свободы может грозить подписчикам таких каналов информации.

МВД внесло интернет-ресурсы «Белсат» в перечень формирований, причастных к экстремистской деятельности-4

МВД продолжает работу по выявлению таких граждан. Сообщения документируются и будут приобщаться к материалам дел. Ранее в ведомстве предупредили, что правовая оценка будет дана действиям всех участников экстремистских формирований с учетом действий и роли каждого.

# Интернет # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Выставка «Экспо-2020» в Дубае. Какие дни будут посвящены Беларуси?
03 ноября 2021 06:58

Выставка «Экспо-2020» в Дубае. Какие дни будут посвящены Беларуси?

Итоги торгово-экономического сотрудничества и миграционная политика. Что обсудят 4 ноября на заседании Высшего госсовета Союзного государства?
03 ноября 2021 06:24

Итоги торгово-экономического сотрудничества и миграционная политика. Что обсудят 4 ноября на заседании Высшего госсовета Союзного государства?

БРСМ и Национальная школа красоты заключат соглашение о сотрудничестве. Какие проекты появятся?
03 ноября 2021 06:04

БРСМ и Национальная школа красоты заключат соглашение о сотрудничестве. Какие проекты появятся?