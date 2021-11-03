МВД внесло интернет-ресурсы «Белсат» в перечень формирований, причастных к экстремистской деятельности
Новости Беларуси. МВД обновило перечень организаций и формирований, причастных к экстремистской деятельности. В список внесены интернет-ресурсы «Белсат». Их деятельность на территории Беларуси запрещена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ведомстве напоминают, экстремистскими признаются группы граждан, объединенные посредством запрещенных ресурсов. Согласно постановлению о мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма, до 7 лет лишения свободы может грозить подписчикам таких каналов информации.
МВД продолжает работу по выявлению таких граждан. Сообщения документируются и будут приобщаться к материалам дел. Ранее в ведомстве предупредили, что правовая оценка будет дана действиям всех участников экстремистских формирований с учетом действий и роли каждого.