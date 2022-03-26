«Я ютубер, тиктокер, инфлюенсер». Стоит ли менять работу, если наступило профессиональное выгорание?
Кризис среднего возраста. Переоценка жизни, тоска по упущенным возможностям, грустные мысли о неумолимо ускользающей молодости. О том, как понять, что этот момент наступил, как с ним бороться и обрести новый смысл жизни, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Каждые пять лет психологи рекомендуют менять свою работу?
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Выгорание тоже может стать одним из триггеров для того, чтобы развился тот самый кризис среднего возраста. Что же тогда делать, если люди резко начинают думать о том, что они сделали, что не сделали? Многие начинают посещать какие-то курсы и хотят кардинально поменять свою жизнь и профессию. Насколько поможет и достаточно ли просто чем-то увлечься, каким-то хобби или прямо нужно бросать свою, например, юридическую контору и идти в театр, как вариант?
Иван Цыркун, психолог, старший преподаватель кафедры культурологии и психолого-педагогических дисциплин ИПКиПК БГУКИ:
Мы живем с вами в очень интересное время. Количество профессий, которые появляются – можно сказать, каждый день геометрическая прогрессия. В то же время есть исследования: где-то через 20 лет 70 % текущих профессий просто не будет. Как пример, водитель – когда машину ведет робот – или кассир. Сейчас даже в магазин ты приходишь: машинка стоит, тебе сдачу монетками посчитает. 20 лет назад, если бы мы спросили у человека: «Кем ты работаешь?» «Я ютубер, тиктокер, инфлюенсер». Что бы мы подумали про этого человека?
Алена Родовская:
Городской сумасшедший.
Иван Цыркун:
Вот. Это не говоря о всяких технических специальностях со сложными аббревиатурами. Поэтому, что касается профессии, есть такое модно слово – тренд. Раньше было принято так во всяком случае, что человек выбирал себе одну сферу деятельности в жизни раз и навсегда. То есть пошел ты на завод, значит к концу станешь директором завода. Пошел, допустим, на телевидение, станешь директором телекомпании.
Екатерина Забенько:
Иван, вопрос-то в чем – насколько это поможет человеку? Потому что, если ты резко меняешь профессию, начинаешь все с нуля, поможет ли твоему это кризису? Нужно быть готовым для того, чтобы какие-то серьезные перемены в жизни совершить.
Иван Цыркун:
Хороший вопрос. Вы знаете, есть пирамида Маслоу. К самым высшим потребностям, самым сложным, у нас относятся самореализация, самоактуализация и, что самое главное, самопознание. Чтобы хорошо знать себя, нужно интересоваться собой. Есть такое хорошее слово «интроспекция» – самонаблюдение. Почему я говорю интроспекция, потому что это звучит загадочно. Вы можете прийти домой и спросить у своих близких: «А ты занимался сегодня интроспекцией?»
Екатерина Забенько:
У нас одно сплошное самонаблюдение, правда? Мы мимо зеркала точно не можем пройти.
Иван Цыркун:
Внутренний мир.
Екатерина Забенько:
Ни одна женщина, которая себя любит, не пройдет мимо зеркала. Кстати, тоже, как вариант избежать кризиса среднего возраста – всячески напоминать себе о том, что ты красива, стройна и видеть это все зеркале. И все-таки поможет ли обретение новых навыков, хобби, смена профессии избежать кризиса среднего возраста или выйти из него, по крайней мере, плавно?
Иван Цыркун:
Мы рецептов не прописываем: может, поможет, а может, не поможет.
Алена Родовская:
Кто менял профессию?
Диана Поднебесная, стилист-имиджмейкер:
Я меняла профессию.
Алена Родовская:
Тяжело было вначале?
Диана Поднебесная:
Я сменила ее не так давно. Я стилистом стала буквально четыре года назад. Мне захотелось наконец-то реализоваться в том, в чем я себя видела.
Екатерина Забенько:
Кем вы были до этого?
Диана Поднебесная:
Я по образованию бухгалтер. Работала главным бухгалтером много лет. Потом мы со вторым мужем затеяли свой бизнес. Он до сих пор существует, мы меняли разные точки приложения. Этот бизнес, в принципе, требовал наших общих усилий. Но я сказала: «Все, я хочу то, что я хочу. Я буду помогать. Но я ухожу, буду учиться». И я все-таки сделала так, как хотела.
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