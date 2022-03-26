«Я ютубер, тиктокер, инфлюенсер». Стоит ли менять работу, если наступило профессиональное выгорание?

Кризис среднего возраста. Переоценка жизни, тоска по упущенным возможностям, грустные мысли о неумолимо ускользающей молодости. О том, как понять, что этот момент наступил, как с ним бороться и обрести новый смысл жизни, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Каждые пять лет психологи рекомендуют менять свою работу? Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Выгорание тоже может стать одним из триггеров для того, чтобы развился тот самый кризис среднего возраста. Что же тогда делать, если люди резко начинают думать о том, что они сделали, что не сделали? Многие начинают посещать какие-то курсы и хотят кардинально поменять свою жизнь и профессию. Насколько поможет и достаточно ли просто чем-то увлечься, каким-то хобби или прямо нужно бросать свою, например, юридическую контору и идти в театр, как вариант?

Иван Цыркун, психолог, старший преподаватель кафедры культурологии и психолого-педагогических дисциплин ИПКиПК БГУКИ:

Мы живем с вами в очень интересное время. Количество профессий, которые появляются – можно сказать, каждый день геометрическая прогрессия. В то же время есть исследования: где-то через 20 лет 70 % текущих профессий просто не будет. Как пример, водитель – когда машину ведет робот – или кассир. Сейчас даже в магазин ты приходишь: машинка стоит, тебе сдачу монетками посчитает. 20 лет назад, если бы мы спросили у человека: «Кем ты работаешь?» «Я ютубер, тиктокер, инфлюенсер». Что бы мы подумали про этого человека? Алена Родовская:

Городской сумасшедший. Иван Цыркун:

Вот. Это не говоря о всяких технических специальностях со сложными аббревиатурами. Поэтому, что касается профессии, есть такое модно слово – тренд. Раньше было принято так во всяком случае, что человек выбирал себе одну сферу деятельности в жизни раз и навсегда. То есть пошел ты на завод, значит к концу станешь директором завода. Пошел, допустим, на телевидение, станешь директором телекомпании. Екатерина Забенько:

Иван, вопрос-то в чем – насколько это поможет человеку? Потому что, если ты резко меняешь профессию, начинаешь все с нуля, поможет ли твоему это кризису? Нужно быть готовым для того, чтобы какие-то серьезные перемены в жизни совершить.