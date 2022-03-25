Вдруг удалил свой Instagram. Что такое кризис среднего возраста?
Кризис среднего возраста. Переоценка жизни, тоска по упущенным возможностям, грустные мысли о неумолимо ускользающей молодости. О том, как понять, что этот момент наступил, как с ним бороться и обрести новый смысл жизни, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Иван, вопрос к вам. Был ли кризис? То есть насколько сам человек может распознать в себе эту проблему и по каким признакам?
Иван Цыркун, психолог, старший преподаватель кафедры культурологии и психолого-педагогических дисциплин ИПКиПК БГУКИ:
Что такое кризис понять достаточно просто. Изменяется отношение человека к себе, окружающим его людям, деятельности, которой он занимается и материальным объектам. То есть человек мог раньше к себе хорошо относиться, вдруг он начал себя не любить неожиданно.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Либо наоборот?
Иван Цыркун:
Либо наоборот, совершенно верно.
Екатерина Забенько:
Наоборот тоже бывает?
Иван Цыркун:
Есть нюансы. Может быть, он был общительным, у него было много друзей – в Instagram тысяча. И вдруг он удалил свой Instagram. Все, говорит: «Мне это не надо вообще». Или вдруг наоборот: «Дайка, – думает, – чем там все занимаются? Что это такое, узнаю». То же самое: горел на работе. Вдруг думает: «И без меня там справятся». Или наоборот: «Что это я всю жизнь на печи сидел? Дай-ка займусь, сделаю для страны что-нибудь полезное».
Алена Родовская:
Разве это кризис? Мне кажется, что это какой-то осознанный выбор.
Иван Цыркун:
Это не выбор. Это ситуация, когда человек живет и изменился. Почему мы думаем, что у него кризис? Он-то, может, и не думает, что у него кризис. Он вчера был таким, неожиданно сегодня – другой. Почему?
Екатерина Забенько:
А говорят же, что люди не меняются. Особенно в таком уже зрелом возрасте.
Алена Родовская:
Меняется отношение, наверное, к жизни?
Виктория Свит, фитнес-тренер, лицо медицинского центра:
Может быть, это жизненные обстоятельства какие-то определенные. В этом толчок может быть.
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