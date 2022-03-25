Вдруг удалил свой Instagram. Что такое кризис среднего возраста?

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу: Иван, вопрос к вам. Был ли кризис? То есть насколько сам человек может распознать в себе эту проблему и по каким признакам?

Кризис среднего возраста. Переоценка жизни, тоска по упущенным возможностям, грустные мысли о неумолимо ускользающей молодости. О том, как понять, что этот момент наступил, как с ним бороться и обрести новый смысл жизни, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Иван Цыркун, психолог, старший преподаватель кафедры культурологии и психолого-педагогических дисциплин ИПКиПК БГУКИ: Что такое кризис понять достаточно просто. Изменяется отношение человека к себе, окружающим его людям, деятельности, которой он занимается и материальным объектам. То есть человек мог раньше к себе хорошо относиться, вдруг он начал себя не любить неожиданно.

Иван Цыркун:

Есть нюансы. Может быть, он был общительным, у него было много друзей – в Instagram тысяча. И вдруг он удалил свой Instagram. Все, говорит: «Мне это не надо вообще». Или вдруг наоборот: «Дайка, – думает, – чем там все занимаются? Что это такое, узнаю». То же самое: горел на работе. Вдруг думает: «И без меня там справятся». Или наоборот: «Что это я всю жизнь на печи сидел? Дай-ка займусь, сделаю для страны что-нибудь полезное».

Алена Родовская:

Разве это кризис? Мне кажется, что это какой-то осознанный выбор.

Иван Цыркун:

Это не выбор. Это ситуация, когда человек живет и изменился. Почему мы думаем, что у него кризис? Он-то, может, и не думает, что у него кризис. Он вчера был таким, неожиданно сегодня – другой. Почему?

Екатерина Забенько:

А говорят же, что люди не меняются. Особенно в таком уже зрелом возрасте.

Алена Родовская:

Меняется отношение, наверное, к жизни?