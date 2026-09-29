Новости по тегу #Работа

Она доказывает, что возраст не помеха для карьеры, а опыт становится ее главным преимуществом.
За это лето в студотрядах планируют трудоустроить не менее 140 тысяч молодых людей – почти 63 тысячи мест уже подготовлены.
К вам подходят с многочисленными просьбами: «сделай то, сделай это», а вы разрываетесь, не можете ничего сделать и отказать тоже не можете.
Многие люди сталкиваются с такой проблемой, что годами сидят на одной и той же должности и боятся попросить повышения. Так в чем же проблема?
HR-специалисты признают: старые методы мотивации больше не работают. Высокая зарплата уже не гарантирует лояльность. Молодые сотрудники требуют уважения, гибкого графика и нормальной атмосферы.
Необходимо у нанимателя получить письменное уведомление о причинах и основаниях увольнения. После того, как вы получите письменное уведомление, проанализируйте, является ли основание и причина увольнения действительной. Вы можете с этим согласиться либо оспорить в судебном порядке.
Мы всегда привыкли считать, что для наших людей большую ценность играет заработная плата. В моем понимании очень большую роль играет моральный климат.
За пятилетку в Беларуси появятся не менее 50 тысяч дополнительных специалистов. На финансирование программы выделено почти 290 миллионов рублей.
«Это и встречи, устройства в студотряд, всякие акции, встречи с будущими нанимателями, в том числе и в интернете».
«У меня многие студенческие отряды по набору превышают в два раза, в три раза».
«Он попробовал и знает в последующем, с чем он хочет дальше связать жизнь, и то, чем он захочет потом заниматься».
«За уклонение от этой обязанности грозит как административная ответственность, так и уголовная».
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