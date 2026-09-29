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Новости по тегу #Работа

Республиканская ярмарка вакансий для пожилых и людей с инвалидностью проходит в Беларуси
29 сентября 2026 07:43

Республиканская ярмарка вакансий для пожилых и людей с инвалидностью проходит в Беларуси

Строят, воспитывают, собирают урожай – как развивается студотрядовское движение в Беларуси?
01 августа 2026 19:05

Строят, воспитывают, собирают урожай – как развивается студотрядовское движение в Беларуси?

Как научиться говорить «нет» на работе? Советы от психолога
01 августа 2026 14:21

Как научиться говорить «нет» на работе? Советы от психолога

Когда стоит просить повышение на работе? Ответила психолог
27 июля 2026 14:13

Когда стоит просить повышение на работе? Ответила психолог

Как работать с зумерами и мотивировать их? Советы эксперта
05 июня 2026 15:55

Как работать с зумерами и мотивировать их? Советы эксперта

Увольнение по инициативе нанимателя – что может потребовать работник, узнали у адвоката
01 июня 2026 12:16

Увольнение по инициативе нанимателя – что может потребовать работник, узнали у адвоката

Как повысить престиж рабочих профессий – рассказал депутат Мингорсовета
27 февраля 2026 14:33

Как повысить престиж рабочих профессий – рассказал депутат Мингорсовета

Снижение безработицы! Госпрограмма «Сбалансированный рынок труда» утверждена в Беларуси
23 декабря 2025 07:18

Снижение безработицы! Госпрограмма «Сбалансированный рынок труда» утверждена в Беларуси

«Главное – объяснять». Как в Беларуси борются с нелегальной «подработкой» подростков?
11 июня 2025 18:13

«Главное – объяснять». Как в Беларуси борются с нелегальной «подработкой» подростков?

200 человек на 20 мест! Какие профессии наиболее востребованы у студотрядовцев?
11 июня 2025 18:11

200 человек на 20 мест! Какие профессии наиболее востребованы у студотрядовцев?

Почему летняя работа подростков выгодна и работникам, и нанимателям? Мнение экспертов
11 июня 2025 18:09

Почему летняя работа подростков выгодна и работникам, и нанимателям? Мнение экспертов

Что грозит тем, кто сознательно уклоняется от официального трудоустройства? Рассказал правоохранитель
21 мая 2025 09:24

Что грозит тем, кто сознательно уклоняется от официального трудоустройства? Рассказал правоохранитель