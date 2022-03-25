Бросает свою семью, уезжает куда-то в деревню. Что может произойти с мужчиной в кризис среднего возраста?

Кризис среднего возраста. Переоценка жизни, тоска по упущенным возможностям, грустные мысли о неумолимо ускользающей молодости. О том, как понять, что этот момент наступил, как с ним бороться и обрести новый смысл жизни, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

О мужчинах. Почему они все-таки в большей степени подвержены этому состоянию? Я, наверное, сравнила бы его с депрессией в первую очередь. Тем не менее депрессия – это когда совсем ничего не хочется, а многие мужчины просто уходят из семей. То есть это не просто измены, это такие роковые ситуации. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Либо алкоголь.

Иван Цыркун, психолог, старший преподаватель кафедры культурологии и психолого-педагогических дисциплин ИПКиПК БГУКИ:

Депрессия – это вообще больше медицинский термин. То есть это серьезное заболевание. Екатерина Забенько:

А кризис можно самому себе поставить при желании? Иван Цыркун:

Есть у нас такая интересная вещь – ценностно-временная структура «я» называется. То есть: я – в прошлом, я – в настоящем и я – в будущем. Иногда она может разрываться. То есть человек живет и начинает отрицать прошлое. Все, что было раньше – все не то. Я жил неправильно и делал не то. Но сейчас я знаю, как надо. У меня уже есть опыт, я знаю, как не надо. Я начну сначала и проживу жизнь. Новую профессию себе найду, новую жену. Потому что я уже знаю, какая мне нужна. Тогда же я по любви, чувства были. А сейчас я знаю, мне нужна такая-то, чтобы она делала то-то. С другой стороны: мне очень нравится, есть такое произведение – Аркадий Гайдар написал «Горячий камень». Если помните, вкратце суть такая, что в каком-то городе жил ветеран гражданской войны. Он был весь изрубленный шашками, плохо ходил. В общем, визуально выглядел очень плохо. Один добрый мальчик нашел волшебный камень и говорит: «Давай я затащу его на гору, ты его разобьешь и начнешь жить сначала – молодым, здоровым, красивым». Тот говорит: «Ладно, затаскивай». Мальчик затащил этот камень, пришел ветеран. И тот [мальчик – прим. ред.] ему говорит: «Разбивай». Он [ветеран – прим. ред.] говорит: «А я не буду».

Алена Родовская:

А меня все устраивает. Иван Цыркун:

Да. «Я абсолютно доволен тем, как прошла моя жизнь. То есть я доволен своим прошлым – им горжусь, настоящим – как я сейчас – и меня ждет не менее прекрасное будущее – буду жить в памяти своих потомков». Екатерина Забенько:

Это такой литературный пример. А вот жизненные примеры говорят о том, что мужчина жил, у него была семья. Он бросает свою семью, уезжает куда-то в деревню, становится художником-бродягой. Оказывается, что он всю жизнь хотел стоять просто на улице и рисовать мимо проходящих людей. В общем-то, многие уходят в дауншифтинг на самом деле, уезжая из дома. Иван Цыркун:

Хорошее слово «дауншифтинг». Почему так может быть? Как версия: есть давление общества. Давление общества никто не отменял. Ты мужчина, значит ты должен. Что ты должен? К стольки годам – вот это. Если у тебя, допустим, нет квартиры, автомобиля, еще чего-то… Екатерина Забенько:

А когда ты сбежал от общества, никому ничего не должен? Иван Цыркун:

Освободился от этого давления. Екатерина Забенько:

Светлана, расскажите, как было у вас. Алена Родовская:

Кто стал инициатором развода?

Светлана Метелица, специалист по продажам:

Инициатором развода была я. А причина – измена мужа, которую я не могла простить. Алена Родовская:

Правильно сделали. А сейчас вы знаете его судьбу спустя несколько лет? У него все получилось в его новой жизни? Светлана Метелица:

У него все получилось. Екатерина Забенько:

Как вы думаете, вина тому была как раз таки в кризисе среднего возраста? Светлана Метелица:

Мужчины, мне кажется, на тот момент. Кризис среднего возраста у него.