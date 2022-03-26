«Люди записываются на неделю вперёд». В Брестской области планируют заготовить более 4 тысяч тонн берёзового сока

Новости Беларуси. В Брестской области планируют заготовить и продать более четырех тысяч тонн березового сока. Заказы поступают как от жителей региона – порядка 800 тонн, так и от переработчиков - более 3,5 тысячи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В лесничестве недалеко от Бреста очередь из десятков машин собирается дважды в день – утром и вечером. В 2022 году стоимость одного литра составляет порядка 20 копеек. Одни берут на сезон для себя не больше 50 литров, другие – увозят в пять раз больше сразу не на одну семью. Убеждены: природный напиток – лучшая альтернатива всем газировкам.

Антон Пилипчук, житель Бреста:

Сок полезен. Почки очищает. Я банок 20-30 закатываю, семья растет, надо, наверное, больше закатывать.

Артем Голодюк, исполняющий обязанности главного инженера Брестского лесхоза:

Ажиотаж, как всегда, как каждый год, огромный. Люди записываются на неделю вперед. Люди могут приехать и купить сок либо заняться самозаготовкой. Все это бесплатно, но есть условие: заявление и выдача лесного билета. В других случаях это будет считаться незаконным.

Виталий Стельмах, инженер по охране и защите леса Брестского лесхоза:

За незаконный сбор или заготовку березового сока грозит административная ответственность – штраф в размере до 20 базовых величин для физических лиц, до 100 базовых для индивидуальных предпринимателей и до 500 базовых величин для юридических лиц.