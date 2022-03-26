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«Люди записываются на неделю вперёд». В Брестской области планируют заготовить более 4 тысяч тонн берёзового сока

26 марта 2022 08:39
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Новости Беларуси. В Брестской области планируют заготовить и продать более четырех тысяч тонн березового сока. Заказы поступают как от жителей региона – порядка 800 тонн, так и от переработчиков - более 3,5 тысячи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Люди записываются на неделю вперёд». В Брестской области планируют заготовить более 4 тысяч тонн берёзового сока-1

В лесничестве недалеко от Бреста очередь из десятков машин собирается дважды в день – утром и вечером. В 2022 году стоимость одного литра составляет порядка 20 копеек. Одни берут на сезон для себя не больше 50 литров, другие – увозят в пять раз больше сразу не на одну семью. Убеждены: природный напиток – лучшая альтернатива всем газировкам.  

«Люди записываются на неделю вперёд». В Брестской области планируют заготовить более 4 тысяч тонн берёзового сока-4

Антон Пилипчук, житель Бреста:  
Сок полезен. Почки очищает. Я банок 20-30 закатываю, семья растет, надо, наверное, больше закатывать.  

«Люди записываются на неделю вперёд». В Брестской области планируют заготовить более 4 тысяч тонн берёзового сока-7

Артем Голодюк, исполняющий обязанности главного инженера Брестского лесхоза:  
Ажиотаж, как всегда, как каждый год, огромный. Люди записываются на неделю вперед. Люди могут приехать и купить сок либо заняться самозаготовкой. Все это бесплатно, но есть условие: заявление и выдача лесного билета. В других случаях это будет считаться незаконным.  

«Люди записываются на неделю вперёд». В Брестской области планируют заготовить более 4 тысяч тонн берёзового сока-10

Виталий Стельмах, инженер по охране и защите леса Брестского лесхоза:  
За незаконный сбор или заготовку березового сока грозит административная ответственность – штраф в размере до 20 базовых величин для физических лиц, до 100 базовых для индивидуальных предпринимателей и до 500 базовых величин для юридических лиц.  

«Люди записываются на неделю вперёд». В Брестской области планируют заготовить более 4 тысяч тонн берёзового сока-13

Специалисты отмечают, что сокодвижение в этом году будет непродолжительным, не более 10 дней. Причина в теплой весенней погоде. Любителям березовика стоит поторопиться.  

# Березовый сок # общество # Антон Пилипчук # Артём Голодюк # Виталий Стельмах # Фотофакт

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