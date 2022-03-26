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26 марта Беларусь в 13 раз присоединится к экологической акции «Час Земли»

26 марта 2022 07:13
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Новости Беларуси. 26 марта Беларусь присоединится к самой массовой международной экологической акции – «Час Земли», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

26 марта Беларусь в 13 раз присоединится к экологической акции «Час Земли»-1

Цель акции – привлечь внимание к последствиям изменения климата, необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам. В нашей стране уже в 13 раз участникам предлагается вечером на 60 минут чисто символически отключить свет. В данном случае важна не столько экономия энергии, а единство людей перед лицом экологических проблем, готовность каждого внести вклад в благополучие нашей планеты.  

# Экология # общество # Фотофакт

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