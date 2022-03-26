«Это очень большой стимул». Почему некоторые женщины выбирают мужчин гораздо младше себя?

Кризис среднего возраста. Переоценка жизни, тоска по упущенным возможностям, грустные мысли о неумолимо ускользающей молодости. О том, как понять, что этот момент наступил, как с ним бороться и обрести новый смысл жизни, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Диана Поднебесная, стилист-имиджмейкер:

У меня муж на восемь лет младше меня. Второй брак. В общем-то, такой пример тоже существует.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Вы сколько уже вместе? И спасались ли вы таким образом от кризиса среднего возраста или просто его избежали благодаря своему молодому супругу?

Диана Поднебесная:

Вообще, вместе мы уже 23 года. Я думаю, что во многом мне это помогло пережить этот кризис. Потому что ты все время тянешься. Естественно, ты себя должен все время держать в форме, тонусе. Потому что муж у меня – мужчина с определенным запросом, с требованиями. Его не устраивает, как есть. Нужно, чтобы было ок на 100 %.

Екатерина Забенько:

А вам нравится, что приходится все время за собой следить, что вас это подстегивает? Или хотелось бы когда-то расслабиться, потолстеть на 10 килограммов?

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Я вообще предпочитаю: женщина всегда так должна следить за собой.