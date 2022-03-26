«Это очень большой стимул». Почему некоторые женщины выбирают мужчин гораздо младше себя?
Кризис среднего возраста. Переоценка жизни, тоска по упущенным возможностям, грустные мысли о неумолимо ускользающей молодости. О том, как понять, что этот момент наступил, как с ним бороться и обрести новый смысл жизни, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Диана Поднебесная, стилист-имиджмейкер:
У меня муж на восемь лет младше меня. Второй брак. В общем-то, такой пример тоже существует.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Вы сколько уже вместе? И спасались ли вы таким образом от кризиса среднего возраста или просто его избежали благодаря своему молодому супругу?
Диана Поднебесная:
Вообще, вместе мы уже 23 года. Я думаю, что во многом мне это помогло пережить этот кризис. Потому что ты все время тянешься. Естественно, ты себя должен все время держать в форме, тонусе. Потому что муж у меня – мужчина с определенным запросом, с требованиями. Его не устраивает, как есть. Нужно, чтобы было ок на 100 %.
Екатерина Забенько:
А вам нравится, что приходится все время за собой следить, что вас это подстегивает? Или хотелось бы когда-то расслабиться, потолстеть на 10 килограммов?
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Я вообще предпочитаю: женщина всегда так должна следить за собой.
Диана Поднебесная:
Если честно, то это мое собственное жизненное кредо. Тоже я считаю, что женщина должна выглядеть в любом возрасте прекрасной, насколько ей даются такие возможности.
Екатерина Забенько:
То есть муж здесь, в принципе, не причем? Вы сама такая?
Диана Поднебесная:
Но это очень большой стимул.
Екатерина Забенько:
Хорошо, что будем делать с кризисом среднего возраста вашего супруга? Сколько ему сейчас лет?
Диана Поднебесная:
Сорок пять.
Екатерина Забенько:
И что чувствуете – было, будет, есть ли предпосылки?
Диана Поднебесная:
Вообще, мне кажется, что уже немножечко было, скорее всего. Но я могу чего-то не знать. Сложно говорить даже за того человека, с которым рядом живешь.
Екатерина Забенько:
23 года вместе – это достаточно долго для того, чтобы думать о том, что ты знаешь о своем партнере прямо если не 100 %, то большую часть.
Диана Поднебесная:
Скажем так: в силу того, что человек сам по себе непростой и непростой характер, мы пережили вместе много всяких общих кризисов семейных.
Алена Родовская:
Все-таки 23 года вместе.
Екатерина Забенько:
Это очень много.
Диана Поднебесная:
Я думаю, что не у всех мужчин он проявляется настолько очевидно. Может быть, где-то внутри себя. Мне кажется, мы справляемся где-то вместе. Мы вырастили мою дочь, нашего общего сына. Дети уже взрослые. Сейчас мы остались как раз таки одни. И у нас был такой период, когда эта концентрация друг на друге начала играть такую негативную роль. Мы постарались, немножечко поработал каждый над собой, над отношениями – преодолели.
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