Парк Дрозды, Минское море, Нарочь. Куда приходят на отдых жители столицы?

Купальный сезон уже открыт. Готовы ли наши берега к наплыву туристов? Как не обжечься при выборе места под солнцем? И какая альтернатива зарубежному all inclusive? Об этом рассказали в программе «Большой город».
Купальный сезон уже открыт. Готовы ли наши берега к наплыву туристов? Как не обжечься при выборе места под солнцем? И какая альтернатива зарубежному all inclusive? Об этом рассказали в программе «Большой город».
Кристина Сущеня, СТВ:
Куда поедут минчане, мы не смогли не спросить у жителей большого города.
– Куда бы вы летом поехали отдохнуть?
– В Минске точно никуда бы не поехал отдыхать. Прошелся бы, да, но поехать – никуда.
– А за городом?
– Это в логойском направлении.
– Мы на Минское море ездим. Там много красивых пляжей. Мы прошли от первого до последнего. Там разные берега, ландшафты. Очень красиво.
– Парк Дрозды.
– Минское море, Цнянка, наверное. Больше у нас ничего и нет. В Логойске, может.
– Минское море, пожалуй.
– Парк Дрозды.
– Лучше за город, а не в Минске, где-то в другом месте.
– Наверное, озера на Витебщине.
– Я обожаю Нарочь. Я уже много лет на Нарочи отдыхаю. Мне другое место не надо.
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