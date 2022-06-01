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Парк Дрозды, Минское море, Нарочь. Куда приходят на отдых жители столицы?

01 июня 2022 11:44
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Купальный сезон уже открыт. Готовы ли наши берега к наплыву туристов? Как не обжечься при выборе места под солнцем? И какая альтернатива зарубежному all inclusive? Об этом рассказали в программе «Большой город».

Парк Дрозды, Минское море, Нарочь. Куда приходят на отдых жители столицы?-1

Кристина Сущеня, СТВ:
Куда поедут минчане, мы не смогли не спросить у жителей большого города.  

Парк Дрозды, Минское море, Нарочь. Куда приходят на отдых жители столицы?-4

Куда бы вы летом поехали отдохнуть?  
– В Минске точно никуда бы не поехал отдыхать. Прошелся бы, да, но поехать – никуда.  
– А за городом?  
Это в логойском направлении.  

Парк Дрозды, Минское море, Нарочь. Куда приходят на отдых жители столицы?-7

– Мы на Минское море ездим. Там много красивых пляжей. Мы прошли от первого до последнего. Там разные берега, ландшафты. Очень красиво.  

Парк Дрозды, Минское море, Нарочь. Куда приходят на отдых жители столицы?-10

– Парк Дрозды.  

Парк Дрозды, Минское море, Нарочь. Куда приходят на отдых жители столицы?-13

Минское море, Цнянка, наверное. Больше у нас ничего и нет. В Логойске, может.  

Парк Дрозды, Минское море, Нарочь. Куда приходят на отдых жители столицы?-16

Минское море, пожалуй.  

Парк Дрозды, Минское море, Нарочь. Куда приходят на отдых жители столицы?-19

Парк Дрозды.  

Парк Дрозды, Минское море, Нарочь. Куда приходят на отдых жители столицы?-22

– Лучше за город, а не в Минске, где-то в другом месте.  

Парк Дрозды, Минское море, Нарочь. Куда приходят на отдых жители столицы?-25

Наверное, озера на Витебщине.  

Парк Дрозды, Минское море, Нарочь. Куда приходят на отдых жители столицы?-28

Я обожаю Нарочь. Я уже много лет на Нарочи отдыхаю. Мне другое место не надо.  

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# Опрос # общество # Кристина Сущеня # Фотофакт

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