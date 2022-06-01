Парк Дрозды, Минское море, Нарочь. Куда приходят на отдых жители столицы?

Купальный сезон уже открыт. Готовы ли наши берега к наплыву туристов? Как не обжечься при выборе места под солнцем? И какая альтернатива зарубежному all inclusive? Об этом рассказали в программе «Большой город».

Кристина Сущеня, СТВ:

Куда поедут минчане, мы не смогли не спросить у жителей большого города.

– Куда бы вы летом поехали отдохнуть?

– В Минске точно никуда бы не поехал отдыхать. Прошелся бы, да, но поехать – никуда.

– А за городом?

– Это в логойском направлении.

– Мы на Минское море ездим. Там много красивых пляжей. Мы прошли от первого до последнего. Там разные берега, ландшафты. Очень красиво.

– Парк Дрозды.

– Минское море, Цнянка, наверное. Больше у нас ничего и нет. В Логойске, может.

– Минское море, пожалуй.

– Парк Дрозды.

– Лучше за город, а не в Минске, где-то в другом месте.

– Наверное, озера на Витебщине.