«Я выбрала образ монумента “Жажда”». В Брестской крепости стартовал пленэр для детей

Новости Беларуси. Море акварели и лес цветных карандашей. Брестская крепость-герой на детском холсте. В мемориальном комплексе стартовал пленэр юных художников, об этом рассказали в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Шесть часов работы потребовалось в стенах легендарной Цитадели, чтобы прошлое заговорило. В планы вмешалась погода – из-за дождя дети переместились творить в музейные экспозиции мемориального комплекса. География пленэра – почти все районы Брестской области. Акция объединила почти сотню детей. Самому младшему участнику только исполнилось девять, а старшему – 16.

Ульяна Мурза, участница пленэра:

Сначала я думала нарисовать открытие Брестской крепости. Но потом я поняла, что в моей идее было непонятно, что это. И я решила поменять номинацию на другую. На «Пост памяти». Существует такая поговорка, если ты не знаешь прошлого, то у тебя нет будущего.

Богдана Сеньковец, участница пленэра:

Моя номинация называется «Брестская крепость. Путешествие во времени». Я выбрала образ монумента «Жажда», нарисованный в момент, когда была война. Раненый солдат тянулся за водой. В тот момент, когда я шла по крепости, я увидела монумент, и у меня в наушниках заиграла подходящая песня. У меня сразу появилась идея изобразить столкновение двух времен.

Инна Ковальчук, заведующая научно-просветительным отделом Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой»:

Сохранение памяти и сохранение преемственности связи поколений. Приходя сюда в крепость, ребята не просто рисуют то, что видят, они имеют возможность посещать музейные экспозиции. Все посетители будут видеть работы, максимальное количество, насколько только позволят наши площади. По итогам акции издаем буклет, где представлены работы каждого участника.