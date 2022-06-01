«Отмечу рост экспортных поставок». Сергей Рачков посетил Борисовский мясокомбинат

Новости Беларуси. Санкции открыли для нас новые возможности по расширению производства отечественной продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков посетил Борисовский мясокомбинат, где встретился с трудовым коллективом. Сенатор ознакомился с производственным процессом и его результатами, а также изучил перспективы увеличения объемов производства и экспортных поставок, которые особенно важны в рамках переориентации рынков сбыта.

Парламентарий подробно рассказал работникам об экономической ситуации в стране и мерах, которые принимаются для поддержки предприятий в условиях санкций.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Отмечу рост экспортных поставок. Конечно, основным рынком является пока Российская Федерация. Однако осваиваются рынки Узбекистана, Казахстана, есть определенный потенциал освоить и рынки стран дальней дуги. Над этим коллектив и руководство работают, такая задача поставлена руководству предприятия. Мы отметили, что еще не полностью российский рынок открыт для продукции Борисовского мясокомбината, и об этом я буду докладывать председателю Совета Республики Наталье Ивановне Кочановой.