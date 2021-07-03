Евгений Пустовой: отрезать язык Азарёнку – это как кровь ранних христианских мучеников

Новости Беларуси. Авторская журналистика в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почему именно 3 июля отражает душу народа и историю страны? О тех, кто это чтит, и тех, кто не принимает, Евгений Пустовой в «Политике без галстуков и купюр».

Евгений Пустовой, корреспондент:

Это «Политика без галстуков и купюр», зато в праздничной бутоньерке. С Днем Независимости! С днем государственности! С днем рождения нашей родины, в которую невозможно не влюбиться. Не верите? Ну тогда поговорите с россиянами из большой и великой державы. Я и сам родом из изысканного Калининграда, но как родную маму люблю именно нашу Беларусь. Поговорите с европейцами из выглаженной Европы. Все они переезжают к нам жить. Да, у меня на малой родине так называемые советские немцы скупают пустующие дома не в агрогородках, а в деревушках. Даже забытая Беларусь оживает. Потому что именно наша страна дышит полной грудью чистым воздухом и чистыми смыслами.

Евгений Пустовой:

Сейчас что Европа, что США – типа столпы идеальной жизни – вздрагивают от каждого упоминания COVID, от потока мигрантов, да много от чего еще. От грязи, которую не отмыть. А мы празднуем и веселимся. Конечно, журналисты всегда работают в праздники. Но этот День Независимости прямо чувствуется даже через окна. Стук клавиатуры заглушают народные песни и шум светодиодного фонтана на Свислочи. А еще прекрасный вид на мирную и праздничную суету столицы, увенчанную крестом собора на Немиге. Это и есть наша светлая и нежная Беларусь. С праздником, белорусы! С праздником, наш Президент! Именно вы сделали страну, какая она есть, и не отдали ее на растерзание всяким стервятникам и ястребам. Не предали. С праздником, патриоты! Особенно хочется поздравить всех, кто в форме. Это благодаря вам мы сегодня радуемся, а не сидим, схватившись за голову, на пепелище родной страны.