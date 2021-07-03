Евгений Пустовой: отрезать язык Азарёнку – это как кровь ранних христианских мучеников

Новости Беларуси. Авторская журналистика в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почему именно 3 июля отражает душу народа и историю страны?
О тех, кто это чтит, и тех, кто не принимает, Евгений Пустовой в «Политике без галстуков и купюр».
Новости Беларуси. Авторская журналистика в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почему именно 3 июля отражает душу народа и историю страны?
О тех, кто это чтит, и тех, кто не принимает, Евгений Пустовой в «Политике без галстуков и купюр».
Евгений Пустовой, корреспондент:
Это «Политика без галстуков и купюр», зато в праздничной бутоньерке. С Днем Независимости! С днем государственности! С днем рождения нашей родины, в которую невозможно не влюбиться.
Не верите? Ну тогда поговорите с россиянами из большой и великой державы. Я и сам родом из изысканного Калининграда, но как родную маму люблю именно нашу Беларусь. Поговорите с европейцами из выглаженной Европы. Все они переезжают к нам жить. Да, у меня на малой родине так называемые советские немцы скупают пустующие дома не в агрогородках, а в деревушках. Даже забытая Беларусь оживает. Потому что именно наша страна дышит полной грудью чистым воздухом и чистыми смыслами.
Евгений Пустовой:
Сейчас что Европа, что США – типа столпы идеальной жизни – вздрагивают от каждого упоминания COVID, от потока мигрантов, да много от чего еще. От грязи, которую не отмыть. А мы празднуем и веселимся. Конечно, журналисты всегда работают в праздники. Но этот День Независимости прямо чувствуется даже через окна. Стук клавиатуры заглушают народные песни и шум светодиодного фонтана на Свислочи. А еще прекрасный вид на мирную и праздничную суету столицы, увенчанную крестом собора на Немиге. Это и есть наша светлая и нежная Беларусь. С праздником, белорусы! С праздником, наш Президент! Именно вы сделали страну, какая она есть, и не отдали ее на растерзание всяким стервятникам и ястребам. Не предали. С праздником, патриоты! Особенно хочется поздравить всех, кто в форме. Это благодаря вам мы сегодня радуемся, а не сидим, схватившись за голову, на пепелище родной страны.
Евгений Пустовой:
Простите, воспользуюсь эфиром. Ну, сегодня же праздник. С праздником, Григорий Азаренок. Гриша, с двойным праздником, со вторым днем твоего дня рождения. Ты достойный сын своего отца. Ты достойный потомок защитников Грюнвальда и Брестской крепости, освободителей Европы и солдат Победы. Помните, был фильм «Сын за отца» про сложнейший период нашей истории? Выжили, потому как дети не предали своих достойных родителей. Спасибо вам, наши любимые, за то, что научили любить нашу родину.
Евгений Пустовой:
Ну и, главное, на Батьку нам повезло. Что называется, подарок истории. Лукашенко не подмять. Бьют по окружению, по тем, кто за Президента. Убить, реально убить с особой жестокостью хотели и моего друга и брата по степени ябатькости Григория Азаренка. Такой вот подарочек ко Дню Независимости. Заткнуть голос разума и совести. А все, кто поливает на Гришу, знайте, он раз в сто прочитал больше книг, чем в вашем личном лексиконе слов.
Подробнее в видеоматериале.
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