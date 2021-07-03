Зачем белорус написал письмо Ангеле Меркель и выложил его в интернет?

Новости Беларуси. В День Независимости в Молодечно работает выездная студия телеканала СТВ. Выбор этой локации неслучаен. В городе с более чем шестивековой историей есть улица 17 сентября. Дата стала символом 2021 года, который проходит в Беларуси под знаком народного единства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Алена Родовская, ведущая:

Ты рано утром проснулся знаменитым после опубликованного открытого письма Ангеле Меркель. Скажи, пожалуйста, как начиналась эта история, почему ты решил написать его?

Алексей Николаев, студент Молодечненского торгово-экономического колледжа:

Совсем недавно у нас был смотр-конкурс в колледже, где я попал в ту атмосферу – молодого парня 18-летнего, как в 1941 году, который танцевал вальс, играл, веселился. «Только ленивый не пытается решить задачу». Гендиректор завода металлоконструкций о работе, коллективе и проблемах Алена Родовская:

То есть ты прожил этот образ на себе? Алексей Николаев:

Да, я прожил этот момент. И 21 числа, когда я с мамой обсуждал, что сказала по новостям Ангела Меркель… Алена Родовская:

Она назвала 22 июня днем стыда. Алексей Николаев:

Но, если честно, я так не считаю, я не увидел этого в ее глазах. Алена Родовская:

Что сказали тебе твои мама и бабушка, когда они прочли то, что ты написал? Обращение Ангелы Меркель по случаю 80-й годовщины начала ВОВ раскритиковали в соцсетях