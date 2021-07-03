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Зачем белорус написал письмо Ангеле Меркель и выложил его в интернет?

03 июля 2021 17:18
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Новости Беларуси. В День Независимости в Молодечно работает выездная студия телеканала СТВ. Выбор этой локации неслучаен. В городе с более чем шестивековой историей есть улица 17 сентября. Дата стала символом 2021 года, который проходит в Беларуси под знаком народного единства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алена Родовская, ведущая:
Ты рано утром проснулся знаменитым после опубликованного открытого письма Ангеле Меркель. Скажи, пожалуйста, как начиналась эта история, почему ты решил написать его?

Зачем белорус написал письмо Ангеле Меркель и выложил его в интернет?-1

Алексей Николаев, студент Молодечненского торгово-экономического колледжа:
Совсем недавно у нас был смотр-конкурс в колледже, где я попал в ту атмосферу – молодого парня 18-летнего, как в 1941 году, который танцевал вальс, играл, веселился.

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Алена Родовская:
То есть ты прожил этот образ на себе?

Алексей Николаев:
Да, я прожил этот момент. И 21 числа, когда я с мамой обсуждал, что сказала по новостям Ангела Меркель…

Алена Родовская:
Она назвала 22 июня днем стыда.

Алексей Николаев:
Но, если честно, я так не считаю, я не увидел этого в ее глазах.

Алена Родовская:
Что сказали тебе твои мама и бабушка, когда они прочли то, что ты написал?

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Зачем белорус написал письмо Ангеле Меркель и выложил его в интернет?-4

Алексей Николаев:
Они ничего не сказали, просто расплакались, и сразу мама предложила выложить это в интернет.

Алена Родовская:
Что началось потом?

Алексей Николаев:
Когда я проснулся и увидел, было тогда уже 20 тысяч просмотров, было под 6 тысяч комментариев – и очень положительных, все поддерживали меня, говорили, какой я правильный молодой человек. Я даже скажу, что меня из Литвы поддерживали возле посольства Германии.

# Международная политика # общество # Алена Родовская # Алексей Николаев # Ангела Меркель # Фотофакт

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