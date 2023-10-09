«Проводим мониторинг». Как изменилась численность медведя в Беларуси и стоит ли его убирать из Красной книги?

Новости Беларуси. Зверский интерес. Стрелять или бежать: что делать с медведями, которых стало много? Не пора ли пересмотреть Красную книгу? Какие сейчас экотренды в нашей стране? И какие новшества ожидают городских питомцев? О диком и домашнем мире животных пойдет речь в общественно-политическом ток-шоу «По существу». Зубры топчут урожай, медведи выходят к людям. Что произошло с научной точки зрения?

Павел Гештовт, заместитель генерального директора по научной и инновационной работе НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам:

Хочу вернуться к разговору о Красной книге и о том, почему зверя вроде бы много, а он остается в Красной книге. Дело в том, что мы подходим, знаете, как средняя температура по больнице. У кого-то 20, а у кого-то – 40, а в среднем получается 36,6. Поэтому и ситуация такая, что где-то есть популяции зубра, где высокая плотность – возьмем Осиповичи, район Беловежской пущи. Там, на самом деле, причиняется достаточно существенный ущерб сельскому хозяйству... Кирилл Казаков, СТВ:

Воложинский район… Павел Гештовт:

В Воложине чуть поменьше, но в том числе и там возникает проблема с сельским хозяйством. В целом, если мы возьмем по Беларуси, то есть места, где данного вида нет. То же самое касается и медведей. Если мы возьмем какой-нибудь Городокский район, Березинского заповедника – численность медведей достаточно высокая. Но если мы возьмем Гродненскую область, Брестскую, Гомельскую, Минскую, юг Минской области, то плотность медведей невысокая.

Алена Сырова, СТВ:

То есть вы против того, чтобы менять перечень животных в Красной книге? Павел Гештовт:

Я за то, чтобы мы подходили взвешенно. А что касается медведей, мы сейчас проводим мониторинг. Понимаете, где-то медведь появился и мне присылают многие видео. Да, медведя численность выросла по той информации, которую дают граждане. Но это не научный подход. Кирилл Казаков:

Это хайповый подход, прежде всего. Павел Гештовт:

Разослали сразу видео. Сейчас проработали вопрос о таких единых методических пособиях по учету медведя. Будем осуществлять мониторинг и на основании этих данных принимать решение. Что еще тут можно сказать, мы гребем все тут под одну гребенку: либо черное, либо белое. Допустим, медведь находится в Красной книге, но если возникает ситуация, где человеку угрожает опасность, то это животное подлежит изъятию. Кирилл Казаков:

Комиссия, да, я помню, ее собрать еще надо.