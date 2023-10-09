«Проводим мониторинг». Как изменилась численность медведя в Беларуси и стоит ли его убирать из Красной книги?
Новости Беларуси. Зверский интерес. Стрелять или бежать: что делать с медведями, которых стало много? Не пора ли пересмотреть Красную книгу? Какие сейчас экотренды в нашей стране? И какие новшества ожидают городских питомцев? О диком и домашнем мире животных пойдет речь в общественно-политическом ток-шоу «По существу».
Зубры топчут урожай, медведи выходят к людям. Что произошло с научной точки зрения?
Павел Гештовт, заместитель генерального директора по научной и инновационной работе НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам:
Хочу вернуться к разговору о Красной книге и о том, почему зверя вроде бы много, а он остается в Красной книге. Дело в том, что мы подходим, знаете, как средняя температура по больнице. У кого-то 20, а у кого-то – 40, а в среднем получается 36,6. Поэтому и ситуация такая, что где-то есть популяции зубра, где высокая плотность – возьмем Осиповичи, район Беловежской пущи. Там, на самом деле, причиняется достаточно существенный ущерб сельскому хозяйству...
Кирилл Казаков, СТВ:
Воложинский район…
Павел Гештовт:
В Воложине чуть поменьше, но в том числе и там возникает проблема с сельским хозяйством. В целом, если мы возьмем по Беларуси, то есть места, где данного вида нет. То же самое касается и медведей. Если мы возьмем какой-нибудь Городокский район, Березинского заповедника – численность медведей достаточно высокая. Но если мы возьмем Гродненскую область, Брестскую, Гомельскую, Минскую, юг Минской области, то плотность медведей невысокая.
Алена Сырова, СТВ:
То есть вы против того, чтобы менять перечень животных в Красной книге?
Павел Гештовт:
Я за то, чтобы мы подходили взвешенно. А что касается медведей, мы сейчас проводим мониторинг. Понимаете, где-то медведь появился и мне присылают многие видео. Да, медведя численность выросла по той информации, которую дают граждане. Но это не научный подход.
Кирилл Казаков:
Это хайповый подход, прежде всего.
Павел Гештовт:
Разослали сразу видео. Сейчас проработали вопрос о таких единых методических пособиях по учету медведя. Будем осуществлять мониторинг и на основании этих данных принимать решение. Что еще тут можно сказать, мы гребем все тут под одну гребенку: либо черное, либо белое. Допустим, медведь находится в Красной книге, но если возникает ситуация, где человеку угрожает опасность, то это животное подлежит изъятию.
Кирилл Казаков:
Комиссия, да, я помню, ее собрать еще надо.
Татьяна Железнова, консультант управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:
Этот механизм специально разработан, чтобы оперативно принимать решение, не так долго, как вам кажется.
Павел Гештовт:
Если медведь ходит на пасеку или где-то рядом с населенным пунктом, поверьте, он будет ходить и представлять опасность.
Татьяна Железнова:
Значит, комиссия примет решение.
Павел Гештовт:
Если это животное раз заскочило непонятно почему в населенный пункт, а оттуда также быстро убежало и его потом эта комиссия не может найти, ясно, что он никакой опасности не представляет.
Кирилл Казаков:
Потом медведь на гербе этого города будет, поверьте.
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