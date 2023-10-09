Роман Головченко обсудил вопросы сотрудничества с губернатором Новосибирской области

Беларусь решительно настроена реализовывать все договоренности с Новосибирской областью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко во время встречи с губернатором этого российского региона.

Обсудили и закрепили стратегически важные направления двустороннего сотрудничества, оно активно развивается. Растет количество поставок белорусского электротранспорта и сельскохозяйственной техники. Так, губернатор Новосибирской области выразил заинтересованность в приобретении наших картофеле-копательных машин. В ходе встречи премьер-министр Беларуси также проинформировал российского коллегу о принятом решении по созданию комплексного центра на территории России.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Мы приняли решение о таком первом комплексном центре, который бы объединял всех белпроизводителей машиностроительного оборудования. Создается именно на базе торгового дома МТЗ-Сибирь, который мы тоже с вами посещали. Мы именно тогда приняли решение, что надо объединить потенциал всех наших производителей под одной вывеской, под одним мощным центром и работать с одной площадки на территории и области, и близлежащих районов. Об этом мы еще поговорим, пока идет стадия становления.