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От медицины до защиты растений. На заседании 11-й сессии СР одобрили сразу несколько законопроектов

09 октября 2023 16:39
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Новости Беларуси. От медицины и биологической безопасности до совершенствования единой системы учета правонарушений. Сразу несколько документов рассмотрели сенаторы на заседании 11-й сессии Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, одобрен законопроект по вопросам здравоохранения.

От медицины до защиты растений. На заседании 11-й сессии СР одобрили сразу несколько законопроектов-1

Новации направлены на повышение качества оказания медпомощи. Теперь организации, не прошедшие аккредитацию по какому-либо из видов деятельности, не смогут оказывать соответствующие услуги. Это позволит уберечь граждан от медицинских вмешательств, которые могут нанести вред здоровью. Предусмотрена также возможность обеспечения некоторых категорий пациентов лекарствами, которые не входят в республиканский формуляр, за счет бюджета. В случае невозможности оказания медпомощи в Беларуси биоматериал пациентов может быть направлен для диагностики за рубеж. Кроме того, изменения в законе коснутся профильной подготовки специалистов.

От медицины до защиты растений. На заседании 11-й сессии СР одобрили сразу несколько законопроектов-4

Игорь Каско, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:
Эти изменения очень нужны для населения и в том числе для системы здравоохранения. Они в первую очередь на законодательном уровне решают ряд проблемных вопросов, которые были не разрешены до настоящего времени, в том числе о трактовке клинической ординатуры, как ее принимать, как повышать квалификацию врачам, сколько они будут отрабатывать после прохождения клинической ординатуры. В том числе и изменения, касающиеся качества оказания медицинской помощи.

От медицины до защиты растений. На заседании 11-й сессии СР одобрили сразу несколько законопроектов-7

Другой законопроект, получивший одобрение сенаторов – о единой госсистеме учета правонарушений. Документ подготовлен в соответствии с нормами Избирательного кодекса. В нем закреплено право граждан, участвующих в выборах делегатов Всебелорусского народного собрания, запрашивать сведения о правонарушениях. Предоставлять информацию будут в течение трех дней. Также в ходе заседания Совет Республики одобрил законопроект о карантине и защите растений.

# Закон # общество # Игорь Каско # Фотофакт

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