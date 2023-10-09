От медицины до защиты растений. На заседании 11-й сессии СР одобрили сразу несколько законопроектов

Новости Беларуси. От медицины и биологической безопасности до совершенствования единой системы учета правонарушений. Сразу несколько документов рассмотрели сенаторы на заседании 11-й сессии Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, одобрен законопроект по вопросам здравоохранения.

Новации направлены на повышение качества оказания медпомощи. Теперь организации, не прошедшие аккредитацию по какому-либо из видов деятельности, не смогут оказывать соответствующие услуги. Это позволит уберечь граждан от медицинских вмешательств, которые могут нанести вред здоровью. Предусмотрена также возможность обеспечения некоторых категорий пациентов лекарствами, которые не входят в республиканский формуляр, за счет бюджета. В случае невозможности оказания медпомощи в Беларуси биоматериал пациентов может быть направлен для диагностики за рубеж. Кроме того, изменения в законе коснутся профильной подготовки специалистов.

Игорь Каско, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:

Эти изменения очень нужны для населения и в том числе для системы здравоохранения. Они в первую очередь на законодательном уровне решают ряд проблемных вопросов, которые были не разрешены до настоящего времени, в том числе о трактовке клинической ординатуры, как ее принимать, как повышать квалификацию врачам, сколько они будут отрабатывать после прохождения клинической ординатуры. В том числе и изменения, касающиеся качества оказания медицинской помощи.