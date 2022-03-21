Лекарства после упаковки должны выдержать карантин. Вот как проверяют белорусские таблетки

Юлия Артюх, СТВ : Мы находимся в производственном цеху. Это завершающий цикл. Мы можем наблюдать, что работает робот. Давно ли исключили руки из процесса?

Юрий Микицкий, директор государственного предприятия «АКАДЕМФАРМ»:

Предприятию порядка 12 лет. Мы очень молоды. Изначально оно создавалось как одно из более инновационных предприятий в Республике Беларусь. Здесь ручной труд практически исключен. Даже инструкции вкладываются автоматически, без участия человека. Фасуется практически все. Руки исключены.

Юлия Артюх:

Есть какие-то наметки по расширению ассортимента? Может быть, таблетка молодости?

Юрий Микицкий:

В любом случае наши таблетки продлевают жизнь. Качество жизни. Рано или поздно мы приходим к тому, что препараты, которые мы принимаем, по сути, убирают ту неприятную старческую часть потери качества жизни. Это боли, ограничение подвижности, сердечно-сосудистая поддержка. Это практически все, что обеспечивает качество нашей жизни.

Юлия Артюх:

Все-таки элементы ручного труда присутствуют. Давайте посмотрим, что же на завершении этого цикла. Что там происходит? Покажите нам, пожалуйста.