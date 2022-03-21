Лекарства после упаковки должны выдержать карантин. Вот как проверяют белорусские таблетки
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Юрий Микицкий, директор государственного предприятия «АКАДЕМФАРМ».
Юлия Артюх, СТВ:
Мы находимся в производственном цеху. Это завершающий цикл. Мы можем наблюдать, что работает робот. Давно ли исключили руки из процесса?
Юрий Микицкий, директор государственного предприятия «АКАДЕМФАРМ»:
Предприятию порядка 12 лет. Мы очень молоды. Изначально оно создавалось как одно из более инновационных предприятий в Республике Беларусь. Здесь ручной труд практически исключен. Даже инструкции вкладываются автоматически, без участия человека. Фасуется практически все. Руки исключены.
Юлия Артюх:
Есть какие-то наметки по расширению ассортимента? Может быть, таблетка молодости?
Юрий Микицкий:
В любом случае наши таблетки продлевают жизнь. Качество жизни. Рано или поздно мы приходим к тому, что препараты, которые мы принимаем, по сути, убирают ту неприятную старческую часть потери качества жизни. Это боли, ограничение подвижности, сердечно-сосудистая поддержка. Это практически все, что обеспечивает качество нашей жизни.
Юлия Артюх:
Все-таки элементы ручного труда присутствуют. Давайте посмотрим, что же на завершении этого цикла. Что там происходит? Покажите нам, пожалуйста.
Юрий Микицкий:
Безусловно. Мы не можем уйти от ручного труда, потому что мы не гиганты фармацевтики. Мы сосредоточены на небольших объемах высококачественных препаратов. Полностью автоматизировать труд мы можем, но цена затрат не сопоставима с экономической составляющей.
Юлия Артюх:
Финальный этап упаковки, и потом лекарства отправляются в аптеки, так?
Юрий Микицкий:
Лекарства отправляются на склад. Выдерживается карантин. После того как служба контроля качества проверит все, вплоть до того, соответствуют ли на складе все режимы, выдержит ли лекарство карантин. Только тогда оно грузится в специальные автомобили со специальным режимом. В каждом автомобиле есть логер, который отслеживает, не нарушились ли режимы перевозки лекарства от нашего склада до склада фармации либо любой другой организации.
Юлия Артюх:
Сколько длится карантин? Для каждого лекарства своя длительность?
Юрий Микицкий:
Для каждого лекарства свой срок, потому что у нас есть как травяные БАДы, так и противоопухолевые лекарства. Естественно, это совершенно другой уровень лекарств и безопасности, защиты и контроля.
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