«Я сказал: завтра должны быть результаты» – Лукашенко о поисках нефти в Беларуси

Об интересах Минска на самом краю земли говорили 17 октября во Дворце Независимости на встрече Александра Лукашенко с учеными и участниками белорусских антарктических экспедиций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Исследования наших полярников необходимо применять в реальном секторе экономики, уверен глава государства.

Мы теперь тоже со своим бэкграундом. «Гора Вечерняя» – эта наша точка в Антарктиде – свидетельствует о расцвете нашей полярной науки. Станция сейсмологического мониторинга работает в Антарктиде и фиксирует все землетрясения на планете, также применяется у нас, в районе БелАЭС и Солигорска. Комплекс для мониторинга озоносферы и ультрафиолетового излучения. Аналогов в мире нет, огромный спрос на китайском рынке. Анализаторы газа широко применяются в России на крупных промышленных предприятиях. Изобретение двойного предназначения теперь используется на магистралях.

Алексей Гайдашов, заместитель начальника Республиканского центра полярных исследований НАН Беларуси:

В уникальных условиях Антарктиды испытываются сложные приборы, которые лучше зарубежных аналогов. А некоторые не имеют аналогов в мире.

Презентовать себя наша наука умеет. Чтобы впечатлить, целую экспозицию создали. А Президенту презентовали минерал эндербит. Он немного моложе нашей планеты. Ему четыре миллиарда лет. Эндербит – это кристаллический фундамент Земли. На поверхности этот минерал можно найти только в Антарктиде. И только в районе белорусской станции «Гора Вечерняя». Уникальность не должна быть лишь самопиаром, уверен Президент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сильные мира сего начнут разбираться, и мы окажемся только со своим имиджем. Не хотелось бы. Я не страдаю какой-то гигантоманией, но, если мы уж туда пришли, значит, должно быть для страны видно, что мы там что-то получим. И желательно в нашей жизни. Да, надо в будущее смотреть. Я всегда об этом говорю. Но будущее хорошо, когда оно заземлено на настоящую жизнь. Это обращение к ученым, но касается всех. Мы слишком много и часто говорим об имидже, но забываем о практической пользе.