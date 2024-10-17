Лукашенко встретился с белорусскими полярниками

Встреча, которая впервые проходит во Дворце Независимости. Что объясняется прежде всего графиком и главы государства, и гостей – большую часть года они проводят вдали от дома, на Белом континенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент встретился с учеными и участниками 16-й белорусской антарктической экспедиции. Уже скоро (буквально через неделю) в снега отправится 17-я экспедиция, примечательно, что на нашу собственную научно-исследовательскую станцию «Гора Вечерняя». Хотя, как отметил Президент, когда-то идея присутствия и работы белорусов в Антарктиде казалась абсолютно дерзкой. Однако сегодня наш флаг, особенно яркий в окружении белых снегов, раскрашивает умиротворенную природу полюса. Всего 30 государств сегодня осваивают Белую землю. Впрочем, умиротворение Антарктиды обманчиво, суровый климат – настоящее испытание для конструкторских и технологических решений, материалов. Результаты исследований наших ученых на полюсе могут и должны быть применены в реальном секторе, акцентировал глава государства. Так, с самого начала Президент задал практикоориентированный тон касательно научных исканий и работы в Антарктиде.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам надо все эти мероприятия для дела в стране. На что мы можем рассчитывать в практической плоскости?

– В практической плоскости это разработка новой приборной базы, которая была создана для Антарктиды и успешно используется уже в Республике Беларусь. Это первое. То есть толчок хороший. В уникальных условиях Антарктиды испытываются сложные приборы, которые лучше зарубежных аналогов, а некоторые не имеют аналогов в мире.

Среди разработок станция сейсмологического мониторинга. Работает в Антарктиде и фиксирует все землетрясения на планете, также работает у нас, в районе БелАЭС и в Солигорске, близ шахт. Еще одна разработка – комплекс для мониторинга озоносферы и ультрафиолетового излучения. Аналогов в мире нет, огромный спрос на китайском рынке. Что касается анализатора газов, широко применяется в России, на крупных промышленных предприятиях. Изначально создавался сугубо для Антарктиды, однако сегодня используется в обиходе, например, на магистралях.

Альбедометр. Измерение отражающих свойств подстилающей поверхности. Но самое главное, что этот прибор используется в Антарктиде для калибровки оптической аппаратуры нашего спутника. То есть баланс черного и белого, как в телевидении.