В ООН уклонились от оценки заявлений нового главкома ВС Украины Драпатого

В ООН не прокомментировали заявление нового главнокомандующего ВС Украины Михаила Драпатого о Донбассе, пишет РИА Новости.

23 июля Драпатый выступил со скандальными заявлениями, где говорил о российских жителях и населении Донбасса в частности.

Пресс-секретарю ООН Стефану Дюжаррику был задан соответствующий вопрос. По словам дипломата, организация ознакомилась с данным интервью. Он предположил, что это могли быть комментарии, «сделанные некоторое время назад и недавно опубликованные». Дюжаррик указал, что Генеральный секретарь обладает четкими принципами, основанными на Уставе ООН, подразумевающими «уважение территориальной целостности каждого государства-члена этой организации».

Дюжаррик также указал, что Генсек продолжает выступать за сохранение всех государств и членов ООН, а его позиция по украинскому конфликту – неизменна.

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