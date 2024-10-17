Предоставили гостиницу и транспорт – как в Беларуси встретили семью, сбежавшую из Латвии

Когда язык не средство общения, а повод для дискриминации. Ущемление тех, кто говорит по-русски, в Евросоюзе заставляет людей покидать насиженные места и искать помощи в других государствах. Сегодня, 17 октября, в Беларусь прибыла многодетная семья из Латвии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перед побегом семья записала видеообращение к президентам Беларуси и России с просьбой о помощи. И уже этим утром Морозовы пересекли границу. Благодаря белорусскому безвизу они смогли проследовать к нам без потери времени на оформление документов.

Супруги Морозовы воспитывают 10 детей, шестеро из которых – еще школьники. Беларусь не оставила семью без поддержки. В Минске им предоставили номера в гостиницах, а Госпогранкомитет организовал транспорт. Кроме того, для гостей подготовили экскурсионную программу на одной из крупнейших кондитерских фабрик страны. Виталий Морозов:

Сказочно. Детям эмоции. Просто на позитиве вторые сутки.