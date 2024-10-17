Лукашенко наделил комиссию по возвращению беглых новыми полномочиями

Александр Лукашенко подписал указ, которым совершенствуется работа комиссии по рассмотрению обращений белорусов по вопросам совершения ими правонарушений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она должна была завершить деятельность 31 декабря 2024-го, теперь же она будет функционировать на постоянной основе.

Кроме того, комиссию наделили правом рассматривать обращения граждан, находящихся как за рубежом, так и в стране. Последние будут рассматриваться по поручению Президента.

Также, в соответствии с документом, граждане, направившие запрос, будут получать не только информацию о наличии или отсутствии в отношении их административного процесса или возбужденного уголовного дела. Ответ будет также содержать сведения о проведении в отношении граждан проверок, наличии либо отсутствии оснований для них.