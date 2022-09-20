«Я считаю, что мужчин надо выводить из тени». Почему важно отмечать День отца?  

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Протоиерей Павел Сердюк, председатель Синодального отдела Белорусской Православной Церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства, и Алла Смоляк, член Совета Республики Национального собрания Беларуси. Юлия Бешанова, СТВ:

Сейчас открытое информационное пространство. Молодежь много видит, много читает. Естественно, наверное, это проецируется и на наше общество. Одна из больших проблем – это проблема развода. Как мы этому можем противостоять и нужно ли? Гражданский брак, где без росписи, без венчания, достаточно популярен у молодежи. Какой у нас этот запас прочности? Что можно сделать?

Алла Смоляк, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Это дает семья. Знаете, когда формировалась личность, например, меня, я понимала, что хочу выйти замуж, родить ребенка, дать ему образование и все остальное. Это привычная жизненная стратегия. Она передалась из поколения в поколение, от бабушек, дедушек родителям моим, и родители передали мне. Так же и мы должны. Не оно пошло в детский сад, а мальчик, девочка. Это для нас привычные вещи, и мы вообще не должны на этом зацикливаться. Юлия Бешанова:

А как противостоять? Ведь молодежь (сейчас же открытое пространство) читает, слышит. Алла Смоляк:

А противостоять ничему не надо. Нужно показывать просто своим примером, что есть полноценные семьи, полноценные браки, которые совершенно об этом не задумывались. Противостоять – это значит заслонить какую-то заслонку, но ее мы искусственно создаем сами. Должно быть традиционно, и семья – это фундамент, который закладывается с самого детства традиционно. Ведь девочки играют в куклы, мальчики – в машинки. Естественно, что только мальчики и девочки могут соединиться в браке. А противостоять разводам… Конечно, государство все делает и будет делать, чтобы создавать комфортные условия, и они созданы в стране. Посмотрите, сколько мы сегодня имеем благ, чтобы наши семьи не распадались. Юлия Бешанова:

Но тем не менее статистика разводов достаточно велика. Алла Смоляк:

Потому что у нас запросы сейчас подросли. Мы смотрим там где-то: ой, они там лучше живут. Проанализируйте. Отпуск у мамы до трех лет, причем мама сидит дома, водит ребенка в детский сад. Я считаю, что это неправильно. Если ты сидишь в декретном отпуске, ты должна ухаживать за своим ребенком. А потом говорят, что садиков не хватает. Если ты вышла на работу до трех лет, да, тогда может быть. Но я считаю, что здесь государство еще посмотрит, еще надо разобраться, почему мама, будучи в декрете, водит ребенка в сад. Семья. Папа есть, папа помогает. Сейчас неспроста мы ввели праздник День отца. На мой взгляд, это справедливо, давно мы отмечаем Международный женский день, а День отца… И глава государства на это взглянул, и решили, что будет еще День отца. Юлия Бешанова:

А насколько важен для нашего общества День отца, такая подчеркнутая роль?

Протоиерей Павел Сердюк, председатель Синодального отдела Белорусской Православной Церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства:

Я считаю, что мужчин надо выводить из тени, потому что у нас общество очень феминное. Это заметно. Даже на улице, в общественном транспорте, в общественных местах мы слышим громкие женские голоса. Мужчины, к сожалению, помалкивают. И это не редкость. Не хочется устраивать конкуренцию, такую половую борьбу. Нет. Но факт есть, потому что непроартикулированность мужской позиции ведет к той проблеме, которую вы озвучили в отношении разводов. Я хотел бы немножко уточнить. Гражданский брак – это брак, заключенный в ЗАГСе. А сожительство… Есть такой момент, к которому хочется все время возвращаться. Мы находимся все время в трансформации, нам нужно пересобрать нашу традицию, свой общенациональный миф. И этот труд очень комплексный, многих людей: и ученых, и тех, кто держит руку на пульсе социума в своей повседневной работе. Раньше немаловажным фактором укрепления семьи был экономический фактор: больше семья – успешнее хозяйство. Сейчас проще жить одному. Особенно в городских условиях. Юлия Бешанова:

Все делают карьеру, зарабатывают деньги. Протоиерей Павел Сердюк:

Да, совершенно верно. Например, работодатель далеко не всегда готов брать на себя обязательства перед работником, который может быстренько ускользнуть в декретный отпуск.

Юлия Бешанова:

Да и просто перед многодетными родителями. Протоиерей Павел Сердюк:

Да, то есть здесь очень много таких моментов. Но я согласен с тем, что все зарождается в семье. Те модели, которые в семье сформированы, будут транслироваться детям, дети это будут впитывать. Мы изучали школьную аудиторию, и жесткие репродуктивные установки на однодетность сформированы уже в 6 классе. И это идет не из общества, а из семей. Но мне хочется вернуть мяч на вашу сторону, потому что вы задаете вопрос, а я хочу задать в вашем лице всем нашим медийщикам вопрос: что нужно сделать в медийном поле? Потому что медийное поле – это поле формирования смыслов, в том числе и модели поведения. Это реклама, это то, о чем рассказывают нам сериалы. Юлия Бешанова:

Да, то, что мы несем с экрана, рассказываем. Протоиерей Павел Сердюк:

Это очень важный момент – создание этих моделей, трансляции в общественное сознание. Если образ классической семьи, традиционной будет выглядеть привлекательным, настолько вкусным, как многомиллионные просмотры современных блогеров в TikTok. Это содержание может быть древним, а форма – современной. Это сложная задача. Поэтому государство… Я сам многодетный отец, наша многодетная семья… Мы грантополучатели очень многих приятных, поддерживающих государственных программ. Юлия Бешанова:

Но ведь у этой истории есть и вторая сторона. Согласитесь, мы не раз сталкивались со случаями, когда много детей в неблагополучных семьях получается из-за тех грантов и каких-то возможностей. Не так ли?