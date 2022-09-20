«Самое главное – говорить ребёнку, что ты его любишь». Как прививать детям правильные семейные ценности?
Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» протоиерей Павел Сердюк, председатель Синодального отдела Белорусской Православной Церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства, и Алла Смоляк, член Совета Республики Национального собрания Беларуси.
Алла Смоляк, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Институт семьи, сохранение брака, конечно, не доводить до развода, чтобы там были дети. Чтобы детей было как можно больше. Мы только за то, чтобы были многодетные семьи. Нужно закладывать фундамент в семье. С самого начала люди должны, которые вступают брак (мужчина и женщина), создать крепкую семью.
Юлия Бешанова, СТВ:
Вы уже несколько раз подчеркнули, что это мужчина и женщина.
Алла Смоляк:
Потому что в Беларуси вообще не существует «оно». Это неприемлемо.
Юлия Бешанова:
Ну да, родитель 1, родитель 2.
Алла Смоляк:
Большое возмущение, негодование, когда ты встречаешь вот это. По крайней мере, у нас здоровое общество.
Юлия Бешанова:
Поменялось ли отношение между родителями и детьми. Понятно, что конфликт поколений – вечная тема. Но остаются ли родители для детей авторитетом, каким они были раньше?
Алла Смоляк:
Самое главное – говорить ребенку, что ты его любишь. Утром проснулся – я тебя люблю. Встретил ребенка из школы или университета – я тебя люблю.
Юлия Бешанова:
А у вас ребенок приходит и говорит: я решил, что не мальчик, а девочка.
Алла Смоляк:
Мои дети так не решат.
Юлия Бешанова:
Мы говорим в общем.
Алла Смоляк:
«Я считаю, что не мальчик, а девочка». Хорошо. В чем ты считаешь? Надо разговаривать. «Я по-прежнему тебя люблю, давай поговорим». Что не так мы сделали, что не так ты. Почему ты так поступаешь. Нужно разговаривать. И потом, сейчас много специалистов. Может, работа с психологом? Я про психиатров не говорю, но с психологом поговорить. Посмотрел кино, понял, что ты любишь Васю, Вася любит тебя, но ты мальчик. Это неправильно. Нужно сначала поговорить.
Юлия Бешанова:
Это к вопросу о том, что в информационном пространстве.
Алла Смоляк:
Дети должны доверять родителям. Все идет из семьи. Семья должна заложить то самое истинное, настоящее, которое не приведет к тому, что твоя дочка любит девочку, или твой сын любит мальчика. Возможно, что в Советском Союзе не принято было говорить. Где-то кто-то кого-то любил, но не принято было говорить. Но посмотрите, какой ужас творится в Европе. Что они творят! Два мужчины берут на воспитание девочку маленькую. Какие ценности они ей могут заложить в своей семье? Как они называют – «семья». Какая она может быть полноценная, эта девочка? Конечно, она будет с отклонениями. Она захочет вступить в брак с девочкой. Все из семьи. Это пример, эталон должен быть мужчины с женщиной. Это у нас даже смешно, по меньшей мере.
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