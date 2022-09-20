«Самое главное – говорить ребёнку, что ты его любишь». Как прививать детям правильные семейные ценности?

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» протоиерей Павел Сердюк, председатель Синодального отдела Белорусской Православной Церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства, и Алла Смоляк, член Совета Республики Национального собрания Беларуси.

Алла Смоляк, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Институт семьи, сохранение брака, конечно, не доводить до развода, чтобы там были дети. Чтобы детей было как можно больше. Мы только за то, чтобы были многодетные семьи. Нужно закладывать фундамент в семье. С самого начала люди должны, которые вступают брак (мужчина и женщина), создать крепкую семью. Юлия Бешанова, СТВ:

Вы уже несколько раз подчеркнули, что это мужчина и женщина. Алла Смоляк:

Потому что в Беларуси вообще не существует «оно». Это неприемлемо. Юлия Бешанова:

Ну да, родитель 1, родитель 2. Алла Смоляк:

Большое возмущение, негодование, когда ты встречаешь вот это. По крайней мере, у нас здоровое общество.

Юлия Бешанова:

Поменялось ли отношение между родителями и детьми. Понятно, что конфликт поколений – вечная тема. Но остаются ли родители для детей авторитетом, каким они были раньше? Алла Смоляк:

Самое главное – говорить ребенку, что ты его любишь. Утром проснулся – я тебя люблю. Встретил ребенка из школы или университета – я тебя люблю. Юлия Бешанова:

А у вас ребенок приходит и говорит: я решил, что не мальчик, а девочка. Алла Смоляк:

Мои дети так не решат. Юлия Бешанова:

Мы говорим в общем.