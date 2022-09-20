В чём секрет крепкой семьи? Рассказал протоиерей Павел Сердюк

Протоиерей Павел Сердюк, председатель Синодального отдела Белорусской Православной Церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства:

Верность. Человеку свойственно ошибаться. Человек может согрешать. Но дорогу осилит идущий. У нас в белорусском обществе семья находится в ценностной шкале не третьем месте – после безопасности и благосостояния. Если мы посмотрим на статистику, то все-таки серийная моногамия, сейчас Белстат дает уже и средний возраст вступления в повторный брак, но даже когда не получается в первом браке, люди стремятся создать именно эту модель вновь. И понятное дело, что повторные браки – это больший труд, больше компромиссов, некая зрелость. У нас сейчас время очень напряженного труда всего общества. Просто нужно дойти до финиша. Если мы стартуем, то не сходить с дистанции. Жизнь может по-разному разворачиваться, но для верующего человека, для христианина его вера – очень большой фундамент.

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