Почему нужно рожать детей? Мнения протоиерея и члена Совета Республики

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» протоиерей Павел Сердюк, председатель Синодального отдела Белорусской Православной Церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства, и Алла Смоляк, член Совета Республики Национального собрания Беларуси.

Юлия Бешанова, СТВ:

Не могу не спросить, не затронуть тему абортов. В церковной жизни это страшный грех. Но когда в Польше попытались принять закон, на улицы вышли тысячи людей, начались протесты. Как в этой ситуации правильно? Протоиерей Павел Сердюк, председатель Синодального отдела Белорусской Православной Церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства:

Это грех не только в некой церковной ограде. Каждая женщина, имевшая в своей жизни эту драму личную, живет с этим всю жизнь. Есть постабортный синдром, он проявляется по-разному. Вы говорите о социальном действии польских женщин. Это последние события. В Польше запрет абортов существует уже 20 лет. И нам как обществу еще до того закона расти и расти. Я немножко эту ситуацию изучал. Радикальные партии польского Сейма правого толка решили на этой теме подогреть интерес к себе, увеличить своих сторонников, поскольку позиции римо-католического костела в Польше достаточно сильны, это старшее поколение. И все то, чего польское общество добилось 20 лет назад, могло быть вообще перечеркнуто этой неумной, эпатажной и эгоистической политической инициативой. Юлия Бешанова:

Запреты ничего не решают на самом деле?

Алла Смоляк, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Запреты не решают. Есть показания, по которым женщина не может рожать. Это то, что не обсуждается. Здесь должно быть право выбора. За или против – я не сужу. Как говорят, не суди, да не судим будешь. Каждый человек имеет право на то, что он выбрал. Всякие в жизни ситуации бывают. Пока мы не дошли до такого законопроекта, чтобы запретить аборты и все остальные средства, чтобы не рождался ребенок. Детей рожать надо. И если позволяет здоровье, мы должны рожать маленьких белорусов. Протоиерей Павел Сердюк:

Хочу вас поблагодарить. Возможно, это слово, эта тема поднята впервые вами. В течение достаточно длительного срока служения я вспоминаю, что любая попытка какой-то внятной спокойной дискуссии прерывалась хайпом. Юлия Бешанова:

Но ведь об этом нужно говорить.