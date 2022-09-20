Почему нужно рожать детей? Мнения протоиерея и члена Совета Республики
Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» протоиерей Павел Сердюк, председатель Синодального отдела Белорусской Православной Церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства, и Алла Смоляк, член Совета Республики Национального собрания Беларуси.
Юлия Бешанова, СТВ:
Не могу не спросить, не затронуть тему абортов. В церковной жизни это страшный грех. Но когда в Польше попытались принять закон, на улицы вышли тысячи людей, начались протесты. Как в этой ситуации правильно?
Протоиерей Павел Сердюк, председатель Синодального отдела Белорусской Православной Церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства:
Это грех не только в некой церковной ограде. Каждая женщина, имевшая в своей жизни эту драму личную, живет с этим всю жизнь. Есть постабортный синдром, он проявляется по-разному. Вы говорите о социальном действии польских женщин. Это последние события. В Польше запрет абортов существует уже 20 лет. И нам как обществу еще до того закона расти и расти. Я немножко эту ситуацию изучал. Радикальные партии польского Сейма правого толка решили на этой теме подогреть интерес к себе, увеличить своих сторонников, поскольку позиции римо-католического костела в Польше достаточно сильны, это старшее поколение. И все то, чего польское общество добилось 20 лет назад, могло быть вообще перечеркнуто этой неумной, эпатажной и эгоистической политической инициативой.
Юлия Бешанова:
Запреты ничего не решают на самом деле?
Алла Смоляк, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Запреты не решают. Есть показания, по которым женщина не может рожать. Это то, что не обсуждается. Здесь должно быть право выбора. За или против – я не сужу. Как говорят, не суди, да не судим будешь. Каждый человек имеет право на то, что он выбрал. Всякие в жизни ситуации бывают. Пока мы не дошли до такого законопроекта, чтобы запретить аборты и все остальные средства, чтобы не рождался ребенок. Детей рожать надо. И если позволяет здоровье, мы должны рожать маленьких белорусов.
Протоиерей Павел Сердюк:
Хочу вас поблагодарить. Возможно, это слово, эта тема поднята впервые вами. В течение достаточно длительного срока служения я вспоминаю, что любая попытка какой-то внятной спокойной дискуссии прерывалась хайпом.
Юлия Бешанова:
Но ведь об этом нужно говорить.
Протоиерей Павел Сердюк:
Конечно. Мы можем заглянуть куда угодно, сравнить территорию Великобритании. Общая площадь ненамного превосходит общую площадь территории Республики Беларусь. Но на этой земле живет 60 миллионов человек [67 млн по последним данным – прим.ред.], а у нас меньше 10 миллионов [9,3 млн по данным на 1 января 2022 года – прим.ред.]. Я просто хочу, чтобы этот вопрос повис, чтобы мы подумали: а что такое? Разве там все друг у друга на головах сидят? Нет. Для нашего народа жизненного пространства достаточно. Нет воли к жизни. Когда ежегодно 23 тысячи младенцев, потенциальных граждан Республики Беларусь, абортируются, то нам эту тему надо хотя бы обсуждать. О ней неприятно говорить, это достаточно болезненная тема.
И здесь вопрос не в том, что Церковь готова ставить клеймо. «Право на жизнь» – пилотный проект Министерства здравоохранения с БПЦ, общественными организациями по доабортному консультированию. Он был осуществлен 10 лет назад и дал свой хороший результат. Теперь доабортное консультирование психологическое – это норма, законодательно закрепленная. Это шаги, которые необходимо делать, потому что нужно избирать жизнь, как говорит господь в Ветхом Завете. Я прекрасно осознаю, что моя жизнь конечна в этом мире. Вместе с тем мне бы хотелось иметь некое утешение. Дети дают это утешение. Ты видишь, как они… Глядя на них, мы, даже старея, видим, как мир обновляется для нас. Это очень важный, глубокий, мистический момент нашего бытия. Поэтому не так болезненно придется расстаться со всем тем, что является красотой этого мира. Видя продолжение себя в этом мире. Видя их надежды и свершения.
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