Почему феминистки разрушают семейные ценности? Объяснил протоиерей
Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» протоиерей Павел Сердюк, председатель Синодального отдела Белорусской Православной Церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства, и Алла Смоляк, член Совета Республики Национального собрания Беларуси.
Юлия Бешанова, СТВ:
У нас на неделе в Минске пройдет «Славянский форум семей». Давайте начнем наш разговор с этого. Что из себя будет представлять мероприятие? Для чего оно сейчас?
Протоиерей Павел Сердюк, председатель Синодального отдела Белорусской Православной Церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства:
Это инициатива, которая была проявлена благотворительным фондом «Покров», поддержана Патриаршим экзархом и Синодом Белорусской Православной Церкви, а также органами государственного управления, Министерство труда и соцзащиты, насколько я знаю, выступает от государства соорганизатором, Министерство здравоохранения. Я думаю, что главный мотив – это поиск, выявление смысла. Нам сегодня нужно какие-то привычные вещи, явления нашей жизни, которые мы считали незыблемыми, устойчивыми, вновь заново переформулировать: что же такое семья? Мы видим кризисные явления в сфере культуры, в сфере повседневности. Наше общество тоже этим тревожным, трагичным тенденциям подвержено, поэтому этот форум призван вновь сфокусировать внимание общества.
Юлия Бешанова:
Первый раз будет проходить такой форум?
Протоиерей Павел Сердюк:
Первый раз, насколько мне известно.
Юлия Бешанова:
И он будет достаточно масштабным?
Протоиерей Павел Сердюк:
Да, он будет проходить в Национальной библиотеке, будет торжественное открытие, пленарное заседание, серьезные докладчики, международный формат, затем будет несколько панельных дискуссий тематических. В общем, это серьезный форум.
Юлия Бешанова:
А насколько сейчас актуальна защита семейных ценностей? Действительно ли белорусы и Беларусь нуждаются в защите сейчас?
Алла Смоляк, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Семья – это самое главное, что есть у человека. Человек рождается в семье. И семья – это маленькая церковь, потому что это, как храм. Семейные ценности, традиции у каждого человека закладываются с детства, и каждый человек, рожденный в полноценной семье, формирует свое отношение в процессе жизни и к семье, и к друзьям, и к обществу, ну, и к своей стране. Конечно, семья – это главное, что есть у человека. Когда человек воспитывается в своих традициях, в своем государстве, когда человек становится уже подростком, взрослым, он понимает, что всегда опора, то место, куда можно вернуться, – это, конечно, семья.
Юлия Бешанова:
Но нуждаются ли семейные ценности в какой-то защите? Не сгущаем ли мы краски сейчас?
Алла Смоляк:
Нет, совершенно не сгущаем. Я считаю, что мы возвращаемся к тому самому доброму – к истокам. Каждый раз говорить, что семья – это союз мужчины и женщины. Мы сегодня на законодательном уровне закрепили это, что семья – это мужчина и женщина. Создав семью, рождают детей, ячейка общества, и эта ячейка продолжает жить, развиваться на благо своей страны, на благо своей родины и своей же семьи. Мы не сгущаем совершенно краски. Мы должны показывать своим детям, что формируется семья как главный институт, в котором есть папа, мама, я. Это называется семья.
Юлия Бешанова:
Общаясь сейчас с прихожанами, насколько славяне сейчас не потеряли те самые ценности, традиции? Согласитесь, что в Европе идет достаточно агрессивная другая повестка, другие ценности навязываются.
Протоиерей Павел Сердюк:
Я понимаю, что сегодня в таком медийном дискурсе очень принято упрощать многие вещи. Мы противопоставляем Европу. Но если мы обратимся к нашему историческому прошлому, что сформировало наше государство, то мы тоже Европа. Вопрос о славянах. Если мы посмотрим недавний исторический бэкграунд, это все-таки антирелигиозная борьба, которая была достаточно успешно проводимой. Собственно, мы как общество пытаемся вновь вернуться не то, что к традициям, которые сохранились, а себе сказать о том, по моему скромному мнению, что те традиционные ценности являются ценными для нас сегодня. Мы с ними можем идти в будущее.
Юлия Бешанова:
Да, любая традиция продолжается, если она актуальна.
Протоиерей Павел Сердюк:
Поэтому здесь наше общество решает очень сложную задачу и весь восточнославянский мир, поскольку есть позиция такого упрощенчества, условно говоря, тогда мы все играем в такие ролевые игры. Патриархальный уклад… Чем еще обычно пугают феминистки?
Юлия Бешанова:
Многодетная мама, кухня.
Протоиерей Павел Сердюк:
Нет, многодетная мама – это прекрасно, и кухня – это замечательно, там, где хорошо.
Юлия Бешанова:
Но этим же и пугают.
Протоиерей Павел Сердюк:
Но очень часто это выдается за устаревшую модель. Дело в том, что сегодня общество не обеспечивает человеку модели формирования жизни и жизненные стратегии. Сегодня человек делает этот выбор добровольно. Сам делает этот выбор. Успех нашего общества – это то, что государство поддерживает традиционные модели жизненных стратегий людей. Это семья как союз мужчины и женщины, это открытость к деторождению, это принятие той идеи, что в семье могут рождаться трое и более детей. Дело в том, что в традиционных обществах семьи, где воспитывается четверо, пятеро, шестеро детей, – среднедетные семьи. Это не многодетные. А для нас рождение третьего ребенка – это получение статуса многодетности. Это очень и драматичный исторический момент в жизни нашего общества, но вместе с тем очень много надежд на это и возлагаем, потому что на ведущих медийных площадках Беларуси мы об этом говорим сосредоточенно, фокус внимания на семье. Поэтому сегодня я бы хотел сказать, что восточные славяне… У нас есть шанс эти свои ценности вновь оценить.
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