Почему феминистки разрушают семейные ценности? Объяснил протоиерей

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» протоиерей Павел Сердюк, председатель Синодального отдела Белорусской Православной Церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства, и Алла Смоляк, член Совета Республики Национального собрания Беларуси. Юлия Бешанова, СТВ:

У нас на неделе в Минске пройдет «Славянский форум семей». Давайте начнем наш разговор с этого. Что из себя будет представлять мероприятие? Для чего оно сейчас?

Протоиерей Павел Сердюк, председатель Синодального отдела Белорусской Православной Церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства:

Это инициатива, которая была проявлена благотворительным фондом «Покров», поддержана Патриаршим экзархом и Синодом Белорусской Православной Церкви, а также органами государственного управления, Министерство труда и соцзащиты, насколько я знаю, выступает от государства соорганизатором, Министерство здравоохранения. Я думаю, что главный мотив – это поиск, выявление смысла. Нам сегодня нужно какие-то привычные вещи, явления нашей жизни, которые мы считали незыблемыми, устойчивыми, вновь заново переформулировать: что же такое семья? Мы видим кризисные явления в сфере культуры, в сфере повседневности. Наше общество тоже этим тревожным, трагичным тенденциям подвержено, поэтому этот форум призван вновь сфокусировать внимание общества. Юлия Бешанова:

Первый раз будет проходить такой форум? Протоиерей Павел Сердюк:

Первый раз, насколько мне известно. Юлия Бешанова:

И он будет достаточно масштабным? Протоиерей Павел Сердюк:

Да, он будет проходить в Национальной библиотеке, будет торжественное открытие, пленарное заседание, серьезные докладчики, международный формат, затем будет несколько панельных дискуссий тематических. В общем, это серьезный форум. Юлия Бешанова:

А насколько сейчас актуальна защита семейных ценностей? Действительно ли белорусы и Беларусь нуждаются в защите сейчас?

Алла Смоляк, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Семья – это самое главное, что есть у человека. Человек рождается в семье. И семья – это маленькая церковь, потому что это, как храм. Семейные ценности, традиции у каждого человека закладываются с детства, и каждый человек, рожденный в полноценной семье, формирует свое отношение в процессе жизни и к семье, и к друзьям, и к обществу, ну, и к своей стране. Конечно, семья – это главное, что есть у человека. Когда человек воспитывается в своих традициях, в своем государстве, когда человек становится уже подростком, взрослым, он понимает, что всегда опора, то место, куда можно вернуться, – это, конечно, семья. Юлия Бешанова:

Но нуждаются ли семейные ценности в какой-то защите? Не сгущаем ли мы краски сейчас? Алла Смоляк:

Нет, совершенно не сгущаем. Я считаю, что мы возвращаемся к тому самому доброму – к истокам. Каждый раз говорить, что семья – это союз мужчины и женщины. Мы сегодня на законодательном уровне закрепили это, что семья – это мужчина и женщина. Создав семью, рождают детей, ячейка общества, и эта ячейка продолжает жить, развиваться на благо своей страны, на благо своей родины и своей же семьи. Мы не сгущаем совершенно краски. Мы должны показывать своим детям, что формируется семья как главный институт, в котором есть папа, мама, я. Это называется семья.

Юлия Бешанова:

Общаясь сейчас с прихожанами, насколько славяне сейчас не потеряли те самые ценности, традиции? Согласитесь, что в Европе идет достаточно агрессивная другая повестка, другие ценности навязываются. Протоиерей Павел Сердюк:

Я понимаю, что сегодня в таком медийном дискурсе очень принято упрощать многие вещи. Мы противопоставляем Европу. Но если мы обратимся к нашему историческому прошлому, что сформировало наше государство, то мы тоже Европа. Вопрос о славянах. Если мы посмотрим недавний исторический бэкграунд, это все-таки антирелигиозная борьба, которая была достаточно успешно проводимой. Собственно, мы как общество пытаемся вновь вернуться не то, что к традициям, которые сохранились, а себе сказать о том, по моему скромному мнению, что те традиционные ценности являются ценными для нас сегодня. Мы с ними можем идти в будущее. Юлия Бешанова:

Да, любая традиция продолжается, если она актуальна. Протоиерей Павел Сердюк:

Поэтому здесь наше общество решает очень сложную задачу и весь восточнославянский мир, поскольку есть позиция такого упрощенчества, условно говоря, тогда мы все играем в такие ролевые игры. Патриархальный уклад… Чем еще обычно пугают феминистки? Юлия Бешанова:

Многодетная мама, кухня. Протоиерей Павел Сердюк:

Нет, многодетная мама – это прекрасно, и кухня – это замечательно, там, где хорошо.