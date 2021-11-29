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Вместо печного отопления – современная энергосистема. В деревне Новосёлки отремонтировали медпункт

29 ноября 2021 06:46
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Новости Беларуси. В деревне Новоселки Могилевского района после ремонта открылся фельдшерско-акушерский пункт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В здании, которому больше 60 лет, еще совсем недавно было печное отопление.  

Вместо печного отопления – современная энергосистема. В деревне Новосёлки отремонтировали медпункт-1

Зимой, чтобы поддерживать требуемую по санитарным нормам температуру в 17 градусов, дрова подбрасывали круглосуточно. От печки отказались в пользу современной энергосистемы отечественного производства. Это дало и ощутимый экономический эффект. Затраты сократились на 25 %. В ФАП пришла и вода. Раньше ее носили в ведрах из колонки.  

Вместо печного отопления – современная энергосистема. В деревне Новосёлки отремонтировали медпункт-4

Алексей Немцев, заместитель главного врача Могилевской поликлиники №6:  
Стало работать намного легче и удобнее, не нужно беспокоиться и постоянно бежать, ехать за двадцать, за тридцать километров для того, чтобы топить печку эту.  

Вместо печного отопления – современная энергосистема. В деревне Новосёлки отремонтировали медпункт-7

Наталья Королева, жительница деревни Новоселки:  
Я вообще ежегодно прохожу вакцинацию от гриппа. В этом году пришла, подхожу, все как обычно. Захожу внутрь, а тут такой ремонт. Я была приятно удивлена.  

«Пересылаю кардиограмму онлайн». Медики из сельского медпункта наладили онлайн-связь с коллегами из Могилева – читайте здесь.  

# Учреждения здравоохранения # общество # Алексей Немцев # Маргарита Николаева # Наталья Королева # Фотофакт

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