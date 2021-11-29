Вместо печного отопления – современная энергосистема. В деревне Новосёлки отремонтировали медпункт

Новости Беларуси. В деревне Новоселки Могилевского района после ремонта открылся фельдшерско-акушерский пункт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В здании, которому больше 60 лет, еще совсем недавно было печное отопление.

Зимой, чтобы поддерживать требуемую по санитарным нормам температуру в 17 градусов, дрова подбрасывали круглосуточно. От печки отказались в пользу современной энергосистемы отечественного производства. Это дало и ощутимый экономический эффект. Затраты сократились на 25 %. В ФАП пришла и вода. Раньше ее носили в ведрах из колонки.

Алексей Немцев, заместитель главного врача Могилевской поликлиники №6:

Стало работать намного легче и удобнее, не нужно беспокоиться и постоянно бежать, ехать за двадцать, за тридцать километров для того, чтобы топить печку эту.