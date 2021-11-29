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Около 2000 человек уже вернулись. 29 ноября ещё один эвакуационный рейс доставит беженцев домой

29 ноября 2021 06:51
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Новости Беларуси. Беженцы продолжают покидать Беларусь. Сегодня, 29 ноября, еще один эвакуационный рейс доставит людей на родину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Около 2000 человек уже вернулись. 29 ноября ещё один эвакуационный рейс доставит беженцев домой-1

В ближайшие дни запланированы еще несколько. По информации иракского внешнеполитического ведомства, в Курдистан вернулись около 2 000 человек.  

Около 2000 человек уже вернулись. 29 ноября ещё один эвакуационный рейс доставит беженцев домой-4

Однако многим из них возвращаться некуда, они продали буквально все. Кроме того, страны, которые были их домом, теперь разрушены.  

Около 2000 человек уже вернулись. 29 ноября ещё один эвакуационный рейс доставит беженцев домой-7

Поэтому для многих пути назад все же нет. Они по-прежнему хотят попасть в Европу, чтобы воссоединиться с близкими.  

Около 2000 человек уже вернулись. 29 ноября ещё один эвакуационный рейс доставит беженцев домой-10

Тем более, что европейские чиновники не раз обещали предоставить беженцам право на проживание и работу, поэтому не удивительно, что люди, спасаясь от войны и боевых действий, ищут спасение именно в Евросоюзе.  

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Фотофакт

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