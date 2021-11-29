Около 2000 человек уже вернулись. 29 ноября ещё один эвакуационный рейс доставит беженцев домой

Новости Беларуси. Беженцы продолжают покидать Беларусь. Сегодня, 29 ноября, еще один эвакуационный рейс доставит людей на родину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ближайшие дни запланированы еще несколько. По информации иракского внешнеполитического ведомства, в Курдистан вернулись около 2 000 человек.

Однако многим из них возвращаться некуда, они продали буквально все. Кроме того, страны, которые были их домом, теперь разрушены.

Поэтому для многих пути назад все же нет. Они по-прежнему хотят попасть в Европу, чтобы воссоединиться с близкими.