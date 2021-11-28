«В том числе и дедовщина». Известная спортсменка откровенно о том, как пришла в большой спорт
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – призер чемпионата мира в прыжке в длину, серебряный призер II Европейских игр Анастасия Мирончик-Иванова.
Юлия Артюх, СТВ:
После восьмого класса вы покидаете родительский дом, переезжаете из родного Слуцка в Минск в училище олимпийского резерва. Не страшно было? Сколько лет было вам?
Анастасия Мирончик-Иванова, призер чемпионата мира в прыжке в длину, серебряный призер II Европейских игр:
В 14 лет я уехала от родителей. Конечно. «Страшно» наступило, когда я проучилась там полгода. Вот тогда стало страшно. Потому что я легкий на подъем человек, я готова была. Вот мне сказали поехать – все, едем, пробуем что-то новое, ищем себя, классно. Но когда я столкнулась с трудностями, которые были в училище олимпийского резерва, в том же общежитии… Это в том числе и дедовщина, в том числе очень плотный график, дисциплина и все остальное.
Сейчас я понимаю, что, конечно, дисциплина мне пошла в плюс. Потому что такой плотный график нас дисциплинирует, спортсмен становится более собранным. Это курс на две тренировки – все не так просто, особенно ребенку.
Если мамы будут отдавать в училище олимпийского резерва, они поймут меня, как сложно. Вообще единственного ребенка отдать в училище, где он ничего не знает, он попадает в новый город, мегаполис. Нам нужно было встать в 08:30, приехать на тренировку, допустим, на Даумана или на стадион «Динамо», дальше ехать в училище олимпийского резерва, отучиться, потом на вторую тренировку. Еще нужно было сделать по приезду со второй тренировки уроки, пообщаться.
Юлия Артюх:
Свободное время было?
Анастасия Мирончик-Иванова:
Мы находили. Мы все находили.
Юлия Артюх:
Это же подростковый период, такое время интересное.
Анастасия Мирончик-Иванова:
Да, когда хочется общаться с людьми, находить новое общение, подружиться. Конечно, на все это времени хватало. И когда человек говорит: «У меня не хватает времени», – это нет желания просто, мне кажется. Время на все есть, и все можно собрать и выполнить то, что тебе нужно в этот день.
Поэтому, конечно, спорт дисциплинирует. Я научилась сейчас, в своем очень плотном графике, очень-очень плотном, все совмещать: и семью, и спорт, и творчество, и помощь, и проекты, и все остальное.
«Я думала, что это жесткий розыгрыш». Анастасия Мирончик-Иванова о допинговом скандале. Подробнее здесь.