«В том числе и дедовщина». Известная спортсменка откровенно о том, как пришла в большой спорт

Юлия Артюх, СТВ: После восьмого класса вы покидаете родительский дом, переезжаете из родного Слуцка в Минск в училище олимпийского резерва. Не страшно было? Сколько лет было вам?

Анастасия Мирончик-Иванова, призер чемпионата мира в прыжке в длину, серебряный призер II Европейских игр:

В 14 лет я уехала от родителей. Конечно. «Страшно» наступило, когда я проучилась там полгода. Вот тогда стало страшно. Потому что я легкий на подъем человек, я готова была. Вот мне сказали поехать – все, едем, пробуем что-то новое, ищем себя, классно. Но когда я столкнулась с трудностями, которые были в училище олимпийского резерва, в том же общежитии… Это в том числе и дедовщина, в том числе очень плотный график, дисциплина и все остальное.

Сейчас я понимаю, что, конечно, дисциплина мне пошла в плюс. Потому что такой плотный график нас дисциплинирует, спортсмен становится более собранным. Это курс на две тренировки – все не так просто, особенно ребенку.

Если мамы будут отдавать в училище олимпийского резерва, они поймут меня, как сложно. Вообще единственного ребенка отдать в училище, где он ничего не знает, он попадает в новый город, мегаполис. Нам нужно было встать в 08:30, приехать на тренировку, допустим, на Даумана или на стадион «Динамо», дальше ехать в училище олимпийского резерва, отучиться, потом на вторую тренировку. Еще нужно было сделать по приезду со второй тренировки уроки, пообщаться.