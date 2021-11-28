Анастасия Мирончик-Иванова о результатах ОИ-2020: «Мы очень расстроились»
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – призер чемпионата мира в прыжке в длину, серебряный призер II Европейских игр Анастасия Мирончик-Иванова.
Юлия Артюх, СТВ:
Вы очень долго готовились к Олимпиаде, которая состоялась в 2021 году. Но не получилось. Почему?
Анастасия Мирончик-Иванова, призер чемпионата мира в прыжке в длину, серебряный призер II Европейских игр:
Если бы Олимпиада все-таки состоялась в том году, когда она должна была быть, когда я показывала результаты 6,94 и практически приближалась к 7 метрам… Вот все-таки она тогда должна была состояться. Мы уже анализировали с тренером, есть вопросы и в самой подготовке. К сожалению, немножко мы ошиблись. Но все-таки склоняюсь к тому, чтобы Олимпиада была в то время, когда она должна была быть. Но в связи с пандемией, к сожалению, она перенесена была. Спортсмены готовятся четырехлетками к Олимпиаде, но никогда у нас не было опыта готовиться пять лет к Олимпийским играм.
Юлия Артюх:
Я считаю, что в принципе получить лицензию на Олимпийские игры – это уже довольно огромный шаг. То, к чему четыре года спортсмен стремится, к каким-то профессиональным достижениям это тоже можно отнести. Все-таки попасть на Олимпиаду дано не каждому.
Анастасия Мирончик-Иванова:
Конечно. Есть разные условия отбора на Олимпийские игры. Мы очень расстроились. Те спортсмены, от которых ожидали медали – к сожалению, мы не справились. Это, наверное, основной удар был, нежели с дисквалификацией. Это все-таки большая ответственность перед страной, перед людьми, которые в нас верили. Но у нас у всех еще есть шанс, мы идем дальше. Мы идем, пробуем.
«Я думала, что это жесткий розыгрыш». Анастасия Мирончик-Иванова о допинговом скандале. Подробнее здесь.
Юлия Артюх:
И какие планы?
Анастасия Мирончик-Иванова:
Планы – подготовиться на следующие Олимпийские игры. Дай бог, отобраться, получить лицензию и все-таки пробовать, пробовать и пробовать.
Юлия Артюх:
Традиционно проведем блиц-опрос. Дом в горах или апартаменты в центре мегаполиса?
Анастасия Мирончик-Иванова:
Дом в горах.
Юлия Артюх:
Вам нравятся комплименты? И как часто вы их получаете?
Анастасия Мирончик-Иванова:
Конечно, нравятся. Очень часто, всегда.
Юлия Артюх:
Когда вы в последний раз плакали?
Анастасия Мирончик-Иванова:
Я стараюсь не плакать.
Юлия Артюх:
Вы жаворонок или сова?
Анастасия Мирончик-Иванова:
Жаворонок.
Юлия Артюх:
Ваше главное достижение в жизни?
Анастасия Мирончик-Иванова:
Оно еще не свершилось.
Юлия Артюх:
Человек, который изменил для вас все?
Анастасия Мирончик-Иванова:
Я сама.
Юлия Артюх:
Настоящая женщина никогда…
Анастасия Мирончик-Иванова:
Никогда не сомневается.
«В том числе и дедовщина». Известная спортсменка откровенно о том, как пришла в большой спорт. Подробнее здесь.