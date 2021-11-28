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Анастасия Мирончик-Иванова о результатах ОИ-2020: «Мы очень расстроились»

28 ноября 2021 18:26
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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – призер чемпионата мира в прыжке в длину, серебряный призер II Европейских игр Анастасия Мирончик-Иванова.  

Юлия Артюх, СТВ:  
Вы очень долго готовились к Олимпиаде, которая состоялась в 2021 году. Но не получилось. Почему?  

Анастасия Мирончик-Иванова о результатах ОИ-2020: «Мы очень расстроились»-1

Анастасия Мирончик-Иванова, призер чемпионата мира в прыжке в длину, серебряный призер II Европейских игр:  
Если бы Олимпиада все-таки состоялась в том году, когда она должна была быть, когда я показывала результаты 6,94 и практически приближалась к 7 метрам… Вот все-таки она тогда должна была состояться. Мы уже анализировали с тренером, есть вопросы и в самой подготовке. К сожалению, немножко мы ошиблись. Но все-таки склоняюсь к тому, чтобы Олимпиада была в то время, когда она должна была быть. Но в связи с пандемией, к сожалению, она перенесена была. Спортсмены готовятся четырехлетками к Олимпиаде, но никогда у нас не было опыта готовиться пять лет к Олимпийским играм.  

Юлия Артюх:  
Я считаю, что в принципе получить лицензию на Олимпийские игры – это уже довольно огромный шаг. То, к чему четыре года спортсмен стремится, к каким-то профессиональным достижениям это тоже можно отнести. Все-таки попасть на Олимпиаду дано не каждому.  

Анастасия Мирончик-Иванова:  
Конечно. Есть разные условия отбора на Олимпийские игры. Мы очень расстроились. Те спортсмены, от которых ожидали медали – к сожалению, мы не справились. Это, наверное, основной удар был, нежели с дисквалификацией. Это все-таки большая ответственность перед страной, перед людьми, которые в нас верили. Но у нас у всех еще есть шанс, мы идем дальше. Мы идем, пробуем.  

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Анастасия Мирончик-Иванова о результатах ОИ-2020: «Мы очень расстроились»-4

Юлия Артюх:  
И какие планы?  

Анастасия Мирончик-Иванова:  
Планы – подготовиться на следующие Олимпийские игры. Дай бог, отобраться, получить лицензию и все-таки пробовать, пробовать и пробовать.  

Юлия Артюх:  
Традиционно проведем блиц-опрос. Дом в горах или апартаменты в центре мегаполиса?  

Анастасия Мирончик-Иванова:  
Дом в горах.  

Юлия Артюх:  
Вам нравятся комплименты? И как часто вы их получаете?  

Анастасия Мирончик-Иванова:  
Конечно, нравятся. Очень часто, всегда.  

Юлия Артюх:  
Когда вы в последний раз плакали?  

Анастасия Мирончик-Иванова:  
Я стараюсь не плакать.  

Анастасия Мирончик-Иванова о результатах ОИ-2020: «Мы очень расстроились»-7

Юлия Артюх:  
Вы жаворонок или сова?  

Анастасия Мирончик-Иванова:  
Жаворонок.  

Юлия Артюх:  
Ваше главное достижение в жизни?  

Анастасия Мирончик-Иванова:  
Оно еще не свершилось.  

Юлия Артюх:  
Человек, который изменил для вас все?  

Анастасия Мирончик-Иванова:  
Я сама.  

Юлия Артюх:  
Настоящая женщина никогда…  

Анастасия Мирончик-Иванова:  
Никогда не сомневается.  

«В том числе и дедовщина». Известная спортсменка откровенно о том, как пришла в большой спорт. Подробнее здесь.  

# Олимпиада 2020 # Анастасия Мирончик-Иванова # Юлия Артюх # Фотофакт

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