Анастасия Мирончик-Иванова о результатах ОИ-2020: «Мы очень расстроились»

Юлия Артюх, СТВ: Вы очень долго готовились к Олимпиаде, которая состоялась в 2021 году. Но не получилось. Почему?

Анастасия Мирончик-Иванова, призер чемпионата мира в прыжке в длину, серебряный призер II Европейских игр:

Если бы Олимпиада все-таки состоялась в том году, когда она должна была быть, когда я показывала результаты 6,94 и практически приближалась к 7 метрам… Вот все-таки она тогда должна была состояться. Мы уже анализировали с тренером, есть вопросы и в самой подготовке. К сожалению, немножко мы ошиблись. Но все-таки склоняюсь к тому, чтобы Олимпиада была в то время, когда она должна была быть. Но в связи с пандемией, к сожалению, она перенесена была. Спортсмены готовятся четырехлетками к Олимпиаде, но никогда у нас не было опыта готовиться пять лет к Олимпийским играм.

Юлия Артюх:

Я считаю, что в принципе получить лицензию на Олимпийские игры – это уже довольно огромный шаг. То, к чему четыре года спортсмен стремится, к каким-то профессиональным достижениям это тоже можно отнести. Все-таки попасть на Олимпиаду дано не каждому.

Анастасия Мирончик-Иванова:

Конечно. Есть разные условия отбора на Олимпийские игры. Мы очень расстроились. Те спортсмены, от которых ожидали медали – к сожалению, мы не справились. Это, наверное, основной удар был, нежели с дисквалификацией. Это все-таки большая ответственность перед страной, перед людьми, которые в нас верили. Но у нас у всех еще есть шанс, мы идем дальше. Мы идем, пробуем.