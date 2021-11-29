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Прививки эффективны. В Минздраве заявили о тенденции снижения заболеваемости коронавирусом

29 ноября 2021 06:56
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Новости Беларуси. О ситуации с COVID-19. В Минздраве заявили о тенденции снижения заболеваемости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прививки эффективны. В Минздраве заявили о тенденции снижения заболеваемости коронавирусом-1

Глава ведомства заверил об эффективности вакцинации против нового штамма коронавируса. В планах к 15 декабря привить 5 миллионов человек. Уже более 3,4 миллиона граждан получили первую дозу вакцины, из них более 2,5 миллиона прошли полный курс вакцинации. Во всех регионах лечебные учреждения перепрофилируются в обычный режим работы. Эпидемиологическая ситуация складывается обнадеживающе.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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