«Я предлагал, конечно, «Солнышко в руках». Алексей Талай рассказал, как пришла идея назвать фонд в честь себя

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Как пришла идея создать фонд имени себя?
Алексей Талай, паралимпиец, мотивационный тренер, основатель благотворительного фонда:
Друзья, товарищи, когда мы размышляли, как назвать нашу структуру, приняли решение – естественно, спросив меня, не против ли я назвать своим именем. Как человек, стратегически мыслящий на перспективу на долгосрочную, я понимал, что, видимо, на самом деле это объективно: уже некоторое имя, репутация. Почему бы нет? Я предлагал, конечно, «Солнышко в руках», «Счастье», «Солнышко» и так далее, но…