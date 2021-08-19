Прямой эфир

«Я предлагал, конечно, «Солнышко в руках». Алексей Талай рассказал, как пришла идея назвать фонд в честь себя

19 августа 2021 10:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Как пришла идея создать фонд имени себя?

«Я предлагал, конечно, «Солнышко в руках». Алексей Талай рассказал, как пришла идея назвать фонд в честь себя-1

Алексей Талай, паралимпиец, мотивационный тренер, основатель благотворительного фонда:
Друзья, товарищи, когда мы размышляли, как назвать нашу структуру, приняли решение – естественно, спросив меня, не против ли я назвать своим именем. Как человек, стратегически мыслящий на перспективу на долгосрочную, я понимал, что, видимо, на самом деле это объективно: уже некоторое имя, репутация. Почему бы нет? Я предлагал, конечно, «Солнышко в руках», «Счастье», «Солнышко» и так далее, но…

«Я предлагал, конечно, «Солнышко в руках». Алексей Талай рассказал, как пришла идея назвать фонд в честь себя-4

Читайте также:

Я плачу налоги, почему должен ещё заниматься благотворительностью? Три ответа на сложный вопрос

Талай о личной мотивации и помощи фонда: «Мы не желаем делать инвалида еще более иждивенцем общества»

«Ну, цыганский табор пошёл». Мать шестерых детей о том, как пришла в ассоциацию многодетных родителей

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество # Алексей Талай # Алена Родовская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Я плачу налоги, почему должен ещё заниматься благотворительностью? Три ответа на сложный вопрос
19 августа 2021 10:16

Я плачу налоги, почему должен ещё заниматься благотворительностью? Три ответа на сложный вопрос

Действительно ли все хотят в IT? Вот куда поступают абитуриенты в 2021 году
19 августа 2021 09:46

Действительно ли все хотят в IT? Вот куда поступают абитуриенты в 2021 году

Александр Лукашенко: с честных предпринимателей и бизнесменов не должен упасть ни один волос
19 августа 2021 09:36

Александр Лукашенко: с честных предпринимателей и бизнесменов не должен упасть ни один волос