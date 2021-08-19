«Я предлагал, конечно, «Солнышко в руках». Алексей Талай рассказал, как пришла идея назвать фонд в честь себя

Алексей Талай, паралимпиец, мотивационный тренер, основатель благотворительного фонда:

Друзья, товарищи, когда мы размышляли, как назвать нашу структуру, приняли решение – естественно, спросив меня, не против ли я назвать своим именем. Как человек, стратегически мыслящий на перспективу на долгосрочную, я понимал, что, видимо, на самом деле это объективно: уже некоторое имя, репутация. Почему бы нет? Я предлагал, конечно, «Солнышко в руках», «Счастье», «Солнышко» и так далее, но…