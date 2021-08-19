Действительно ли все хотят в IT? Вот куда поступают абитуриенты в 2021 году

Вот и закончилась вступительная кампания в вузы. Сотни студентов уже определились с выбором и сделали шаг во взрослую, самостоятельную жизнь. По некоторым специальностям профиля IT наблюдается рост проходного балла, например, в БГУИР на специальность «Программное обеспечение информационных технологий» выявлена наиболее высокая конкурсная ситуация. Также в 2021 году открыт дополнительный набор в БНТУ. А что в топе у наших студентов и какие специальности им по душе?

Ремма Герловская, консультант управления высшего образования Министерства образования Беларуси:

Более шести человек на место было по специальности «Актерское искусство», более девяти человек на место по специальности «Дизайн» в БГУ. Более трех человек на место было по специальности «Программное обеспечение информационных технологий» в БГУИР.

Некоторые вузы в этом году порадовали студентов новыми специальностями. Ремма Герловская:

Одна треть из университетов, которые в этом году осуществляли прием, либо возобновили подготовку по специальностям, либо ввели новые. Фактически новые для всей страны были четыре специальности: это БГУ, это Белорусская государственная академия авиации и БНТУ.

Георгий Вершина, первый проректор БНТУ:

Фактически три новые специальности, которые требуют и экономический базис страны, и будущее развитие государства. Одна из специальностей – это инновационная техника в строительстве. Основа у нас была, но вот с этого года такая специальность открыта в том числе и по направлению военно-технической подготовки кадров для Вооруженных Сил Республики Беларусь. Набор прошел, будем готовить молодых специалистов, чтобы еще больше автоматизировать труд в строительстве с помощью современных технологий. Специалисты говорят, что эра роботов не за горами, поэтому следует освоить профессии будущего.

Георгий Вершина:

Две другие специальности называются как бы по направлениям – это «Промышленный дизайн». Есть два направления: это автотранспортные средства и оборудование промышленное. Будем говорить: роботы, станки, медицинская аппаратура. Все, что должно быть красиво. Могу сразу сказать, что и одно, и второе направление – государственный заказ выполнен. У молодежи интерес проявляется, значит подготовим хороших специалистов. Ведь основа любого университета – научная школа, материально-техническая база и наличие информационных ресурсов. В БНТУ все для этого дела есть. Популярные раннее экономические и юридические специальности востребованы и сейчас. Правда, интерес к ним абитуриенты стали проявлять меньше. Профессиональные ориентиры у молодежи сместились.

Ремма Герловская:

Последние лет пять популярны медицинские специальности, IT-специальности, сокращенный срок получения высшего образования в заочной форме, педагогические специальности, это те специальности, по которым и конкурсная ситуация, и проходные баллы чрезвычайно высоки. С учетом информации Министерства труда и социальной защиты, которые проводят мониторинг имеющихся вакансий, абитуриентам все-таки стоит обратить внимание на рабочие профессии, которые востребованы рынком труда и по которым будет 100 % трудоустройство.

Пандемия внесла серьезные коррективы в баланс спроса и предложений от нанимателей.