Талай о личной мотивации и помощи фонда: «Мы не желаем делать инвалида ещё более иждивенцем общества»

Алексей Талай, паралимпиец, мотивационный тренер, основатель благотворительного фонда:

Конечно, мы занимаемся и точечно какой-то адресной помощью. Коляска на электроприводе, компьютер в семью, которая не может позволить своему ребеночку-инвалиду приобрести такую современную технику. Но это удочки. Мы очень грамотно подходим к каждому моменту, к каждому проекту. Мы не желаем делать инвалида еще более иждивенцем общества.

Я, оказывая помощь, говорю ему: «Старайся, дорогой мой человек. Да, ты сегодня получаешь от государства какую-то пенсию. Да, наш фонд тебе окажет сегодня содействие. Но ты должен думать на годы вперед. Мама и папа – они стареют, как ты будешь жить? В каких условиях ты будешь существовать через 5-10 лет? Берись за языки, берись за компьютерные программы, ищи, и мы тебе поможем. Мы найдем, куда тебя трудоустроить в какие-то бизнес-структуры, государственные органы. Но я, Алексей Талай, должен чувствовать, что у тебя горит этот огонь, что ты действительно желаешь чего-то добиться – это основа».