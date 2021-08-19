«Ну, цыганский табор пошёл». Мать шестерых детей о том, как пришла в ассоциацию многодетных родителей
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Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Я понимаю, чего стоит маме, у которой на руках не один и не два ребенка, попав в сложную жизненную ситуацию, решиться просто даже прийти и обратиться за помощью. Анна, расскажите, пожалуйста, свою историю и с какими трудностями такие мамы могут сталкиваться?
Анна Филинова, многодетная мама, председатель Ленинской районной организации ОО «Белорусская ассоциация многодетных родителей»:
Я мама шестерых детей, и пришла в Минскую городскую ассоциацию многодетных родителей в 2012 году, когда родила четвертого ребенка. Столкнулась с тем, что общество в то время еще достаточно холодно относилось к многодетным семьям. Я проживала в Минске в районе, где была старая застройка и многодетных семей было мало. Поэтому на меня было очень пристальное внимание. Когда я выходила погулять с детьми, все обращали на меня внимание, и я слышала издалека: «Ну, цыганский табор пошел».
То есть было не очень хорошее отношение, так скажем, общества, несмотря на то, что мы уже очень давно, с 2000 года, проводим всевозможные программы, наше государство помогает многодетным семьям строительством и всевозможными пособиями. Белорусская ассоциация многодетных родителей уже 30 лет работает и помогает многодетным семьям. Несмотря на это, я столкнулась немножко с холодностью в обществе.
Алена Родовская:
С каким запросом вы тогда пришли, родив четвертого ребенка?
Анна Филинова:
Я пришла для того, чтобы узнать своих единомышленников. Мне хотелось узнать, почему мамы становятся многодетными. Зачем они это делают? Как они справляются со своими трудностями? Поделиться опытом каким-то. Я нуждалась в опыте, тогда еще неопытная многодетная мама. Ну и постепенно я знакомилась с очень разными семьями. Это были и трехдетные семьи, это были и одиннадцатидетные семьи. Опыта было много и разного – и хорошего, и плохого.
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Что вы для себя почерпнули в этот момент?
Анна Филинова:
Какую-то уверенность, что я поступаю правильно в своей жизни.
Алексей Талай, паралимпиец, мотивационный тренер, основатель благотворительного фонда:
Что не белая ворона, так сказать. Ко мне тоже, когда я стал отцом – инвалид без ног, без рук – тоже было такое подобие буллинга, как вы говорите, в спину. Непонимание. Это достаточно тяжело переживать без такой поддержки, поэтому я вас понимаю.
Алена Родовская:
А поддержку оказали дети?
Анна Филинова:
Конечно, дети – это основной наш ресурс, на самом-то деле, ко всем достижениям.
Алексей Талай:
Сегодня некоторые смеются, говорят «табор» и так далее. А что будет в старости – вот что главное, когда они будут просто драться и биться, кому бы эту пресловутую чашку воды подать своему родителю.