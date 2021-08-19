«Ну, цыганский табор пошёл». Мать шестерых детей о том, как пришла в ассоциацию многодетных родителей

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Я понимаю, чего стоит маме, у которой на руках не один и не два ребенка, попав в сложную жизненную ситуацию, решиться просто даже прийти и обратиться за помощью. Анна, расскажите, пожалуйста, свою историю и с какими трудностями такие мамы могут сталкиваться?

Анна Филинова, многодетная мама, председатель Ленинской районной организации ОО «Белорусская ассоциация многодетных родителей»:

Я мама шестерых детей, и пришла в Минскую городскую ассоциацию многодетных родителей в 2012 году, когда родила четвертого ребенка. Столкнулась с тем, что общество в то время еще достаточно холодно относилось к многодетным семьям. Я проживала в Минске в районе, где была старая застройка и многодетных семей было мало. Поэтому на меня было очень пристальное внимание. Когда я выходила погулять с детьми, все обращали на меня внимание, и я слышала издалека: «Ну, цыганский табор пошел». То есть было не очень хорошее отношение, так скажем, общества, несмотря на то, что мы уже очень давно, с 2000 года, проводим всевозможные программы, наше государство помогает многодетным семьям строительством и всевозможными пособиями. Белорусская ассоциация многодетных родителей уже 30 лет работает и помогает многодетным семьям. Несмотря на это, я столкнулась немножко с холодностью в обществе.

Алена Родовская:

С каким запросом вы тогда пришли, родив четвертого ребенка? Анна Филинова:

Я пришла для того, чтобы узнать своих единомышленников. Мне хотелось узнать, почему мамы становятся многодетными. Зачем они это делают? Как они справляются со своими трудностями? Поделиться опытом каким-то. Я нуждалась в опыте, тогда еще неопытная многодетная мама. Ну и постепенно я знакомилась с очень разными семьями. Это были и трехдетные семьи, это были и одиннадцатидетные семьи. Опыта было много и разного – и хорошего, и плохого.

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Что вы для себя почерпнули в этот момент? Анна Филинова:

Какую-то уверенность, что я поступаю правильно в своей жизни. Алексей Талай, паралимпиец, мотивационный тренер, основатель благотворительного фонда:

Что не белая ворона, так сказать. Ко мне тоже, когда я стал отцом – инвалид без ног, без рук – тоже было такое подобие буллинга, как вы говорите, в спину. Непонимание. Это достаточно тяжело переживать без такой поддержки, поэтому я вас понимаю.