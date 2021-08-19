Я плачу налоги, почему должен ещё заниматься благотворительностью? Три ответа на сложный вопрос

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу « Точки над i ». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Часто можно услышать: зачем нам нужны благотворительные фонды? Неужели решать чьи-то проблемы – это не задача государства, которому я плачу налоги?

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Возьму на себя смелость выразить предположение, что государство не в состоянии решить все существующие в обществе проблемы, равно и как благотворительные фонды. Но думаю, что наличие и того, и другого все-таки увеличивает шансы людей на получение хотя бы какой-либо помощи.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Мне кажется, что благотворительность важна, потому что заставляет незнакомых людей сопереживать, сотрудничать. Именно в этот момент и рождается гражданское общество.