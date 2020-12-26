«Я поступил, но меня комиссовали». Профессор медуниверситета рассказал, почему выбрал медицину, хотя мечтал стать морским офицером

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Сергей Жаворонок, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней БГМУ рассказал, почему выбрал медицину, хотя мечтал стать морским офицером. Вадим Щеглов, ведущий:

Почему вы выбрали именно эту профессию?

Сергей Жаворонок, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней БГМУ:

Я, можно сказать, практически случайно попал в медицину, потому что я занимался математикой углубленно, во всесоюзных олимпиадах участвовал. И никогда не думал, что я сюда попаду. Но пришло приглашение в университет Патриса Лумумбы после всесоюзной олимпиады. Вадим Щеглов:

Это нынешний РУДН? Сергей Жаворонок:

Да, на факультет математики. Но я плох был с языками. У нас немецкий был, и то там менялись преподаватели, и как-то несклонность к языкам была. Я побоялся, передал это приглашение другому человеку (но он не поступил). И вдруг пришло приглашение в военно-морское училище в Калининград. Я туда поступил, но меня комиссовали по причине искривления носовой перегородки, которое там обнаружили при углубленном осмотре.

Меня комиссовали, и я успел в этот же год, прямо это было день в день, – родители очень хотели – тетя была стоматолог, она в партизанах была зубным врачом, и они очень хотели, чтобы я стал. Я думаю: поступлю в мед, а потом переведусь в академию в Саратове. Там есть такая, там меньше допуск, и перегородки эти не так страшны были. Но потом занялся наукой, уже с первого курса, и мне понравилось это все. Так и остался. Вадим Щеглов:

Получается, морским офицером вы так и не стали? Сергей Жаворонок:

Да, вот так не повезло. Вадим Щеглов:

Может быть, наоборот повезло? Сергей Жаворонок:

Ну, кто его знает.