«Я поступил, но меня комиссовали». Профессор медуниверситета рассказал, почему выбрал медицину, хотя мечтал стать морским офицером
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Сергей Жаворонок, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней БГМУ рассказал, почему выбрал медицину, хотя мечтал стать морским офицером.
Вадим Щеглов, ведущий:
Почему вы выбрали именно эту профессию?
Сергей Жаворонок, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней БГМУ:
Я, можно сказать, практически случайно попал в медицину, потому что я занимался математикой углубленно, во всесоюзных олимпиадах участвовал. И никогда не думал, что я сюда попаду. Но пришло приглашение в университет Патриса Лумумбы после всесоюзной олимпиады.
Вадим Щеглов:
Это нынешний РУДН?
Сергей Жаворонок:
Да, на факультет математики. Но я плох был с языками. У нас немецкий был, и то там менялись преподаватели, и как-то несклонность к языкам была. Я побоялся, передал это приглашение другому человеку (но он не поступил). И вдруг пришло приглашение в военно-морское училище в Калининград. Я туда поступил, но меня комиссовали по причине искривления носовой перегородки, которое там обнаружили при углубленном осмотре.
Меня комиссовали, и я успел в этот же год, прямо это было день в день, – родители очень хотели – тетя была стоматолог, она в партизанах была зубным врачом, и они очень хотели, чтобы я стал. Я думаю: поступлю в мед, а потом переведусь в академию в Саратове. Там есть такая, там меньше допуск, и перегородки эти не так страшны были. Но потом занялся наукой, уже с первого курса, и мне понравилось это все. Так и остался.
Вадим Щеглов:
Получается, морским офицером вы так и не стали?
Сергей Жаворонок:
Да, вот так не повезло.
Вадим Щеглов:
Может быть, наоборот повезло?
Сергей Жаворонок:
Ну, кто его знает.
Вадим Щеглов:
Вы так говорите «не повезло» – получается, это было мечтой всей вашей жизни? А вы почему мечтали именно о морском флоте?
Сергей Жаворонок:
Я не мечтал, это получилось тоже случайно. Мы зашли с моим приятелем – мы в комсомоле были, он был Ушачской средней школы, я был комсоргом класса – в этот райком, и там были путевки. Раньше это были путевки комсомола. И, конечно, мы сразу загорелись. Там нужно было сдавать математику, физику. То, к чему мы готовились.
Вадим Щеглов:
А друг ваш все-таки стал?
Сергей Жаворонок:
Нет, он просто не сдал экзамены, а меня комиссовали, хотя я сейчас занимаюсь и подводным плаванием, и это мне не мешает.
Вадим Щеглов:
Перегородку вы исправили?
Сергей Жаворонок:
Нет, я не исправлял. Это внутри, врожденный дефект. Я не сломал ее, это патология. В летчики и морские не берут, потому что вдруг одна ноздря перестанет дышать, а вторая не компенсирует?
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