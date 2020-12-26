«Мне его не хватает, он очень был трогательный». Коллеги и близкие о легендарном Янковском

В документальном проекте «Тайны Беларуси» близкие и коллеги Ростислава Янковского поделились воспоминаниями о знаменитом актере. «Вечность на двоих» – лирический, философский, одновременно веселый и печальный спектакль. Даже зрители оказались вовлеченными в игру. Янковский держался. Но скрывать очевидное ему было уже сложно.

Иван Янковский, внук Ростислава Янковского:

Последний спектакль, на который мы ходили перед его смертью практически, – это «Вечность на двоих». Достаточно интересный и трогательный спектакль.

Владимир Янковский, сын Ростислава Янковского, режиссер:

Спектакль для него сделал Луценко, он там не вставал, а сидя. Это был последний спектакль, после этого он на сцену уже не вышел. Потом в больницу лег и все. До последних дней Ростислав Янковский был наполнен любовью к своей Нине, сыновьям, внукам, работе.

Валентина Еренькова, режиссер НАДТ им. М. Горького:

Человек, который никогда не позволял себе по отношению к профессии, потому что это часть профессии, опоздать, быть неготовым, не знать текста на репетиции. Это эталон человека профессии, творца, художника, мэтра. Лучше, чем Ольга Клебанович, наверное, я сказать не смогу. Наверное, никто не может сказать о нем. Скрипка Страдивари в руках режиссера.

Попав в мир театра по объявлению, он стал лучшим. А его шаги как будто все еще тихо звучат в конце коридора, он все так же незримо сидит в зале на репетициях, поправляет галстук и проговаривает реплики. Он все еще здесь. На сцене, в зале, и в той самой легендарной 108-й гримерке.

Сергей Ковальчик, художественный руководитель НАДТ им. М. Горького:

Как можно угадать, в каком из сотни поэтов родится Пушкин? Как угадать, в каком из тысячи артистов появится Янковский? Это невозможно, это, наверное, божий дар. Наверное, когда снисходит на тебя благодать, плюс у тебя для этого есть талант и способности, возможности.

Ольга Клебанович, народная артистка Беларуси:

Я даже видела его во сне несколько раз после того, как он ушел. Вроде в фойе заходит, я сижу в зале на репетиции. Он так: «Как дела?» вроде как бы он контролирует, я говорю: «У нас все хорошо, все замечательно». «Слава богу, я посижу немножко». Садился, вроде сидел в зале, потом уходил.

Иван Янковский:

Он меня очень сильно любил, и я его тоже. Если честно, я б с ним очень хотел встретиться, со всеми Янковским. И с Олегом, и с моим прадедушкой Иваном Павловичем.

Алексей Дударев, драматург, сценарист, председатель Белорусского союза театральных деятелей:

Судьба любит тех, кто работает, а он всю жизнь пахал.