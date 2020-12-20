Коронавирус легче переносится во вторую волну? Отвечает доктор медицинских наук

Сергей Жаворонок, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней БГМУ:

По опыту других инфекций, вновь возникающих, к концу эпидемии, или когда она в разгаре, вирус не должен убивать. Если он убивает, он не имеет уже продолжения. Те вирусы, которые убивают, мутируют в сторону большей вирулентности (агрессии), там у них биологический тупик. Погиб хозяин – вместе с ним погибли вирусы. Должно, по идее, легче быть. Я не так активно работаю на COVID-инфекцию, я больше гепатиты, другие какие-то инфекции. Видя эти случаи, летальные исходы, которых не видел столько за всю свою жизнь, с такой интенсивностью, наверное, не следует так говорить и делать выводы, что это легче.

Говорят, что коронавирус молодеет. Так ли это и почему COVID-19 может закончиться смертью для пожилых? Читать здесь.