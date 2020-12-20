«Я тоже жду вакцину». Сергей Жаворонок объяснил, почему лучше вакцинироваться и какой вакциной привьётся сам

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Сергей Жаворонок, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней БГМУ объяснил, почему лучше вакцинироваться и какой вакциной привьется сам. Вадим Щеглов, ведущий:

Сейчас вся надежда на вакцину. И вы ждете, и весь мир ждет.

Сергей Жаворонок, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней БГМУ:

Я тоже жду вакцину. Мне пришлось работать с людьми, которые разрабатывали разные вакцины и, в том числе, эти векторные вакцины. Их давно уже придумали. Вначале на вирусе оспы. Это очень большой вирус, и в него можно было вставить много разных генетических материалов. Это мы работали над гепатитом B, чтобы сделать его через осповакцину. Потом осповакцину прекратили. Вадим Щеглов:

Как-то скептически отнеслись в мире к российской вакцине.

Сергей Жаворонок:

Дело в том, что это конкуренция. Это бизнес, кто много вакцины производит. Почему в наших аптеках некоторые лекарства, которые нужны против малярии, редких болезней, глистов определенных, не круглых, но тот же празиквантел нельзя найти? Потому что сейчас аптеки – это бизнес, а если что-то не покупается, то оно испортится, есть срок годности. И они это не закупают. Государство, конечно, регулирует, какой-то минимальный обязательный набор должен быть, но бизнес есть бизнес. Так и с вакцинами. Вадим Щеглов:

А вы какую вакцину выберете?