«Я тоже жду вакцину». Сергей Жаворонок объяснил, почему лучше вакцинироваться и какой вакциной привьётся сам
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Сергей Жаворонок, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней БГМУ объяснил, почему лучше вакцинироваться и какой вакциной привьется сам.
Вадим Щеглов, ведущий:
Сейчас вся надежда на вакцину. И вы ждете, и весь мир ждет.
Сергей Жаворонок, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней БГМУ:
Я тоже жду вакцину. Мне пришлось работать с людьми, которые разрабатывали разные вакцины и, в том числе, эти векторные вакцины. Их давно уже придумали. Вначале на вирусе оспы. Это очень большой вирус, и в него можно было вставить много разных генетических материалов. Это мы работали над гепатитом B, чтобы сделать его через осповакцину. Потом осповакцину прекратили.
Вадим Щеглов:
Как-то скептически отнеслись в мире к российской вакцине.
Сергей Жаворонок:
Дело в том, что это конкуренция. Это бизнес, кто много вакцины производит. Почему в наших аптеках некоторые лекарства, которые нужны против малярии, редких болезней, глистов определенных, не круглых, но тот же празиквантел нельзя найти? Потому что сейчас аптеки – это бизнес, а если что-то не покупается, то оно испортится, есть срок годности. И они это не закупают. Государство, конечно, регулирует, какой-то минимальный обязательный набор должен быть, но бизнес есть бизнес. Так и с вакцинами.
Вадим Щеглов:
А вы какую вакцину выберете?
Сергей Жаворонок:
Первую попавшуюся, которая первая придет. Я разговаривал также с военно-медицинской академией, у них уже пришла вакцина, и люди, которые 60 плюс, говорят, ну мы найдем тоже пути, чтобы нас провакцинировали. Лучше вакцинироваться любой вакциной, тем более, это неживой вирус. Я понимаю, вирус полиомиелита, у ВИЧ-инфицированных или при иммуносупрессии может активироваться. Но это неживой вирус, мы ничего не теряем. Нет никаких живых, кроме аденовируса. Но аденовирус – это в автобус зашел – и пожалуйста. В школе вообще много всяких вирусов.
Вадим Щеглов:
В общем, вы за вакцинацию?
Сергей Жаворонок:
Я абсолютно за. В этой проблеме, я считаю, какая нам первая попадет вакцина, надо вакцинироваться, а потом уже разбираться, какая из них лучше.
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