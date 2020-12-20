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«Есть препараты, которыми лечился Трамп». Доктор медицинских наук оценил ресурс системы здравоохранения в борьбе с COVID-19

20 декабря 2020 18:14
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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Сергей Жаворонок, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней БГМУ оценил ресурс системы здравоохранения в борьбе с COVID-19.

Вадим Щеглов, ведущий:
Если говорить о том потенциале системы здравоохранения, который есть, как вы можете оценить ресурс? Хватает ли сегодня у государственной системы здравоохранения ресурса, чтобы оказывать помощь всем, кто в ней будет нуждаться?

«Есть препараты, которыми лечился Трамп». Доктор медицинских наук оценил ресурс системы здравоохранения в борьбе с COVID-19-1

Сергей Жаворонок, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней БГМУ:
Я бы сказал, что здравоохранение со знаком бесконечности. Денег здравоохранению никогда не хватает ни в одной стране, ни в Штатах, нигде. Технологии идут впереди, и, конечно, передовые технологии очень дорого стоят. И лекарства, которые первые появляются, и вмешательства хирургические, та же трансплантология. Они требуют огромных затрат. Ни в одном государстве система здравоохранения никогда не скажет, что «мне хватит».

«Есть препараты, которыми лечился Трамп». Доктор медицинских наук оценил ресурс системы здравоохранения в борьбе с COVID-19-4

Да, у нас развернута именно государственная система здравоохранения. Работает очень много лабораторий, и это большое подспорье платных лабораторий. Это очень важно, потому что это тоже дорогое удовольствие, и мы не можем себе позволить все передовые анализы, которые есть, чтобы они были везде. У нас развернуто много коек. За рубежом не принято долго лежать, три дня до операции, потом еще неделю после. Я стажировался долгое время в Японии, Шотландии, Швеции и других странах. Там такого не бывает. Там очень экономно расходуются койки. У нас и статус наших жителей: пожилые люди и другие. Для них те небольшие больницы, которые используются как социальные, тоже были важны. Не следует их сокращать и, я думаю, следует финансировать.

«Есть препараты, которыми лечился Трамп». Доктор медицинских наук оценил ресурс системы здравоохранения в борьбе с COVID-19-7

Коек достаточно много, но ведь здесь важно реанимационные койки. Просто полежать с ковидом это по эпидпоказаниям. Госпитализация идет по эпидпоказаниям, чтобы человек, если он в общежитии проживает, в большой семье, нет возможности изолироваться. Это респираторная инфекция, изолировать вообще невозможно, если в семье. Но всех не положишь в настоящее время. Многие болеют легко, им просто полежать в койке.

Вадим Щеглов:
А хватает реанимационных коек?

«Есть препараты, которыми лечился Трамп». Доктор медицинских наук оценил ресурс системы здравоохранения в борьбе с COVID-19-10

Сергей Жаворонок:
У нас очень много этих коек и в районах, и везде. И люди научились, особенно во вторую волну, произошла учеба на собственном опыте. Сейчас публикуют журналы. Вы знаете, что в импортных журналах с большим рейтингом, чтобы опубликовать там работу, нужно 200-300 евро заплатить. Иногда мы для престижа так и делаем. Никто не платит ученым, но чтобы все узнали, такие журналы бесплатно публикуют работы по COVID-19 в настоящее время. В России уже готовится десятое прочтение методических рекомендаций, где-то 90-100 страниц. У нас также они изменяются постоянно. Все уже представляют, что лечить, все закуплено.

Выезжая в районы, я вижу, что есть препараты, которыми Трамп лечился. Это десвир или блокаторы интерлейкина-6. Может, в маленьких больницах нет, но там, где реанимация, районные клиники, там это есть.

Существует достаточно много аппаратов. Но очень важно это стадия до реанимации, особенно до интубации, до вынужденного дыхания. Если такое произошло это очень дорогое удовольствие, туда попадают люди заведомо со сверхтяжелым течением заболевания, которое или генетически обусловлено, от дозы вируса все это тоже каким-то образом зависит.

Вадим Щеглов:
От вирусной нагрузки, которую он получает.

«Есть препараты, которыми лечился Трамп». Доктор медицинских наук оценил ресурс системы здравоохранения в борьбе с COVID-19-13

Сергей Жаворонок:
Да, вирусная нагрузка. Одно дело кто-то чихнул прямо в лицо, другое дело через марлю или другую маску. Может, несколько возбудителей попало. Тогда иммунитет успевает подготовиться к встрече с вирусом, когда его еще мало, но он уже стимулирует иммунитет. Здесь вирус неоднозначный. Такие вирусы, которые, наоборот, с появлением иммунитета иногда бывает «цитокиновый шторм», и только все усугубляется.

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# Коронавирус # общество # Сергей Жаворонок # Вадим Щеглов # Фотофакт

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