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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1916 пациентов с коронавирусом. Статистика Минздрава

26 декабря 2020 12:30
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Новости Беларуси. Данные Минздрава по заболеваемости COVID-19 в Беларуси. За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 1 916 новых случаев коронавируса. Число выписанных пациентов почти на восемь сотен превышает эту цифру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1916 пациентов с коронавирусом. Статистика Минздрава-1

Таким образом, количество заражений приближается к 185 тысячам. Ежедневно специалисты проводят свыше 20 тысяч тестов. Общее количество исследований с начала пандемии уже превышает 3 миллиона 900 тысяч. Медики продолжают самоотверженную работу в борьбе с COVID. Но, к сожалению, иногда вирус оказывается сильнее. За весь период распространения инфекции в Беларуси умерли 1 376 человек с выявленным COVID-19.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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