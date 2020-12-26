«Он всегда влюблялся в партнёршу». Узнали, почему вокруг знаменитого Ростислава Янковского было столько сплетен

В документальном проекте «Тайны Беларуси» рассказали о любви всей жизни и верности Ростислава Янковского жене Нине.

Женская тема в судьбе однолюба-Янковского проходит красной нитью. Их всегда было много, но лишь на сцене. В спектакле «Двое на качелях» Янковский сменил трех партнерш. Первая в дуэте выступила Климова, потом недавно ушедшая Белла Масумян. Когда Галина Волчек ставила спектакль у себя в «Современнике», на сцену вышла Татьяна Лаврова. В общей сложности постановка прошла 421 раз. Зрители снова и снова верили актерам. Вопреки всем убеждениям, что сыграть любовь невозможно.

Ольга Клебанович, народная артистка Беларуси:

Он всегда влюблялся в партнершу, он всегда очень трепетно относился, приносил шоколадку какую-нибудь перед спектаклем, нежно улыбался, чуть-чуть флиртовал. Наши три грации, любимые актрисы через века и годы у него. Белла Масумян. Мы все понимали, что если будет новый спектакль, то он будет хотеть, чтоб рядом была Беллочка. Относились к этому с пониманием, у него была замечательная партнерша Оксана Лесная, он тоже с ней очень трепетно общался. Конечно, в «Пане Коханку» Вероника Пляшкевич.

И только так. Вопреки всем мыслимым и немыслимым слухам, Янковский оставался верным семьянином. Об этом до сих пор твердят все, кто хоть однажды видел знаменитую чету вместе. Они до последнего держались за руки и, казалось, совсем не прятали от публики своих чувств.

Нина Янковская, жена Ростислава Янковского:

Меня осаждали друзья, говорили, что он с тем встречается, с тем встречается. Я говорю: «Да? Хорошо, спасибо». И все, на этом было закончено. Женщина всегда поймет, когда мужчина ей изменяет.

Эдуард Герасимович, директор НАДТ им. М. Горького:

Слышу такую сцену, я тормознулся, смотрю, о нем разговаривают. Как раз после «Макбет» шли. Одна говорит другой: «Представляешь, такой актер, но как он бьет свою жену, невероятно». Он боготворил Нину.

Успех у спектакля «Двое на качелях» был ошеломляющий и неминуемо привел к тому, что Янковского пригласили на работу в Ленинград. А еще в Москву, Киев, Нижний Новгород. Но каждый раз обстоятельства складывали так, что принять предложение не представлялось возможным. К тому же часто болел Володя, младший сын. А уезжать без семьи Янковский наотрез отказался.

Нина Янковская:

Он очень порядочный, ему только дали заслуженного артиста Беларуси, он говорит: «Нина, как я могу уехать?» Вова стал болеть воспалением легких один год, второй год, было несколько причин. Народный артист Беларуси Александр Ткаченок тогда и в театр толком не ходил. Но зато дружил с сыном Янковских, Игорем. К тому же был без ума от своей учительницы географии Нины Давидовны.

Александр Ткаченок, народный артист Беларуси:

Где-то классе в седьмом появился юноша, как оказалось, сын Ростислава Ивановича и Нины Давидовны. Его звали Игорь Янковский, так сложилось, что мы с ним сели за одну парту. Прихожу в гости и слышу из спальни какие-то звуки странные, я говорю: «А что это?» А это папа занимается речью. И для парня, который и не думал тогда идти в театральный, вдруг открылось закулисье. Он решил попробовать свои силы на сцене – играл с Игорем в Театре юношеского творчества при Дворце пионеров и школьников. Однажды на премьеру пришел лично Янковский и даже похвалил ребят. Игорь поступил в Театрально-художественный институт, а Александр провалил экзамены и ушел в армию. Проработав пару лет на заводе, он решает повторить попытку. На этот раз успешно.