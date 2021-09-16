«Я постоянно был в какой-то учёбе». Врач-онколог о страхах, профессии и семье

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Сергей Поляков, директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова. Ольга Коршун, ведущая:

Почему вы решили стать врачом?

Сергей Поляков, директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова:

Если говорить откровенно, я вообще заканчивал физико-математический класс, у меня с математикой было очень хорошо, мои родители – математики. Я четко знал, кем я не хочу быть. Я не хотел быть математиком. Почему-то я не хотел идти в педагогику, но в истории семьи дед, отец моего отца и его мама были врачами. Бабушку я знал мало. Она умерла, я был еще совсем ребенком. А с дедом было очень тесное общение. Наверное, это тоже сказалось на моих предпочтениях – его рассказы, истории. Он прошел всю войну, прошел ее врачом, он кавалер трех боевых орденов. Начинал, когда даже не было званий, а врачи были – военврач первого, второго ранга и так далее. От полевого госпиталя до главного хирурга – непростая судьба. Потом еще война с Японией. Много событий, которые закладываются в подсознании, родители оказывают какое-то влияние на детей. Было принято решение поступать в Минский медицинский институт, чего я, к сожалению, не смог заложить своим детям – они не захотели. Ольга Коршун:

Они математики? Сергей Поляков:

Нет, дети не математики. Они далеки от медицины, но надеюсь, через поколение, может быть, когда появятся внуки. Пока их нет.

Ольга Коршун:

Вы прекрасный пример, что пошли по стопам своего деда. Это действительно хороший пример. Он в некотором плане герой. Вам на генетическом уровне передалось очень многое, то, что помогло состояться в профессии. А почему решили стать онкологом?

Сергей Поляков:

Жизнь состоит из случайностей. Когда я учился, у нас с онкологией был, по сути, ознакомительный цикл, по-другому его назвать нельзя. Понимая сейчас, я могу смело об этом заявлять, потому что, по-моему, две недели, не более того, мы на шестом курсе контактировали с онкологией. Увидеть и понять, что это такое, кроме страха, который у всех людей присутствовал при посещении онкологической клиники, не было. Субординатура у меня была уже целенаправленно по урологии, и мне повезло с учителем, у нас преподавал тогда Николай Евсеевич Савченко, он уже перестал быть министром, профессор, академик, знаковая личность в медицине, урологии. Он нам очень сильно привил любовь к урологической специальности. В Гомеле, когда я проходил интернатуру по хирургии, целенаправленно все равно часть времени проводил в урологическом отделении областной больницы. И, конечно же, я хотел быть урологом. Когда пришло время после интернатуры распределяться, в стационарах Гомеля не было места, кроме онкологического диспансера. Главврачом тогда была Инесса Михайловна Дробышевская, потом она стала министром, и там как раз создавалось онкоурологическое отделение. Там был заведующий, и я был вторым человеком, который пришел туда после интернатуры. Этот заведующий, Михаил Витальевич Чернявский, учил меня многому в плане хирургии, и он был человеком, который читал, постоянно показывал мне, что надо читать, или я сам искал, когда он просил. То есть я постоянно был в какой-то учебе. Уже после этого я почувствовал специфику онкологической науки, что это очень разносторонняя медицинская практика. Это не только хирургия, но и знание лекарственной, гормональной терапии, радиологии. Ольга Коршун:

Зима или лето? Сергей Поляков:

Лето. Ольга Коршун:

Как вы учились в школе? Прогуливали? Сергей Поляков:

Редко.

Ольга Коршун:

Где провели последний отпуск? Сергей Поляков:

В Минске. Ольга Коршун:

Чем вы гордитесь больше всего? Сергей Поляков:

Я горжусь своими детьми. Ольга Коршун:

Вас легко вывести из себя? Сергей Поляков:

Сейчас стало проще. Раньше было сложнее. Ольга Коршун:

Какое качество в людях цените больше всего?