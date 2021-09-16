Концерт и торжественное собрание ко Дню народного единства прошли в Московском районе

Новости Беларуси. Через историю в будущее. Концерт и торжественное собрание, посвященные Дню народного единства, прошли в Центре дополнительного образования детей и молодежи «Ранак», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На сцене выступили творческие коллективы и артисты Беларуси. А в зрительном зале собрались представители предприятий и организаций, депутаты, ветераны и молодежь. Миролюбие и единство стали лейтмотивом торжественного мероприятия. В канун Дня народного единства вспоминали, кто такие белорусы и в чем главные ценности нации.

Татьяна Коваленя, директор средней школы №67:

В этом году мы отмечаем День народного единства, мы стараемся проводить для молодежи мероприятия с целью объединения. Чтобы они понимали, что сейчас они живут во время, когда Беларусь едина. Если хорошо изучать историю, то будет понятно, что это то время, когда мы суверенное государство. Его нужно ценить.

Александр Ермолович, первый заместитель главы администрации Московского района:

Чествуем нашу историю, наших предков. Помним, что мы едины. Единая нация. Мы, белорусы, за единство. Мы должны быть едины. Любой народ непобедим, когда он един.