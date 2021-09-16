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Концерт и торжественное собрание ко Дню народного единства прошли в Московском районе

16 сентября 2021 14:52
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Новости Беларуси. Через историю в будущее. Концерт и торжественное собрание, посвященные Дню народного единства, прошли в Центре дополнительного образования детей и молодежи «Ранак», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Концерт и торжественное собрание ко Дню народного единства прошли в Московском районе-1

На сцене выступили творческие коллективы и артисты Беларуси. А в зрительном зале собрались представители предприятий и организаций, депутаты, ветераны и молодежь. Миролюбие и единство стали лейтмотивом торжественного мероприятия. В канун Дня народного единства вспоминали, кто такие белорусы и в чем главные ценности нации.

Концерт и торжественное собрание ко Дню народного единства прошли в Московском районе-4

Татьяна Коваленя, директор средней школы №67:
В этом году мы отмечаем День народного единства, мы стараемся проводить для молодежи мероприятия с целью объединения. Чтобы они понимали, что сейчас они живут во время, когда Беларусь едина. Если хорошо изучать историю, то будет понятно, что это то время, когда мы суверенное государство. Его нужно ценить.

Концерт и торжественное собрание ко Дню народного единства прошли в Московском районе-7

Александр Ермолович, первый заместитель главы администрации Московского района:
Чествуем нашу историю, наших предков. Помним, что мы едины. Единая нация. Мы, белорусы, за единство. Мы должны быть едины. Любой народ непобедим, когда он един.

Концерт и торжественное собрание ко Дню народного единства прошли в Московском районе-10

День народного единства отмечается в Беларуси 17 сентября. К праздничной дате приурочены выставки, концерты, творческие конкурсы и флешмобы.

# Праздничные даты # общество # Александр Ермолович # Татьяна Коваленя # Фотофакт

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