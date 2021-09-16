Ігар Марзалюк аб беларусах: зведалі горкую долю нацыянальнай дыскрымінацыі, прымусовага апалячвання і акаталічвання

Новости Беларуси. Председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк расскажет о «сладкой» жизни белорусов, когда наша земля была оккупирована Польшей. Рубрика «В обстановке мира» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ігар Марзалюк, старшыня Пастаяннай камісіі па адукацыі, культуры і навуцы Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі:

Сёння можна пачуць, як хораша было беларусам у складзе Польшчы. Больш таго, можна такую цікавостку прачытаць. Падкрэслю, па-беларуску прачытаць. Нарадзіўся ва Ўсходняй Польшчы, так званай Заходняй Беларусі. Ці – 17 верасня адбылася акупацыя Заходняй Беларусі СССР.

Натуральна, што гэтак пішуць беларускія прыкарытнікі, што танчаць пад дуду польскіх шавіністаў. Тыя «сьвядомыя» псеўдагісторыкі і недаробленыя журналісты, якія кормяцца з рукі адпаведных польскіх фундацый. Грошы ж не пахнуць. Сабака на гаспадара не брэша. Яе абавязак – лізаць яму боты. Ну, гэта зразумела. Але воўк сабакі не баіцца – звягі не любіць.